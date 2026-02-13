'Chuyến bay 0 đồng' đưa gần 600 lao động nghèo về quê đón Tết

TPO - Tết là khoảng thời gian thiêng liêng mà ai cũng muốn sum vầy bên gia đình, người thân. Khoảnh khắc cầm tấm vé máy bay “0 đồng” về quê trên tay khiến nhiều công nhân nghẹn ngào bật khóc. Với họ, đó còn là tấm giấy thông hành trở về sau nhiều năm lỡ hẹn đoàn viên, chưa được ăn bữa cơm sum họp bên gia đình, người thân...

Lần đầu bước lên máy bay để về nhà

Ngày 12/2, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vẫn đông như mọi ngày giáp Tết. Tại nhà ga T3, khu vực làm thủ tục của chương trình “Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026”, không khí mang một sắc thái khác. Hơn 550 công nhân, lao động nghèo từ TPHCM đứng thành từng nhóm nhỏ, tay cầm chặt tấm vé máy bay “0 đồng”, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Với họ, đây không chỉ là một chuyến bay, mà là hành trình trở về sau nhiều năm xa quê mưu sinh nơi đất khách.

Khu vực làm thủ tục "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” nhộn nhịp

Chương trình “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức, đã bố trí 3 chuyến bay chuyên biệt đưa người lao động về các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Trong tổng số vé lần này, có 500 vé do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ, 50 vé miễn phí dành cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng chính sách giảm giá 10% từ Vietnam Airlines. Trước giờ khởi hành, mỗi người còn nhận thêm 300.000 đồng tiền mặt. Món quà tuy nhỏ nhưng khiến ai cũng thấy lòng ấm lại.

Sau hơn 20 năm đón Tết xa quê, lần đầu tiên chị Thanh được tặng vé máy bay để cùng con trai về thăm quê nội

Giữa dòng người xếp hàng, chị Đào Thị Thanh (quê Hưng Yên) đứng cạnh con trai, cứ nhìn bảng điện tử rồi quay sang cười. Hơn 20 năm làm việc xa quê, chị chưa từng nghĩ có ngày mình được đi máy bay về ăn Tết. Năm nay, nghe tin mình được hỗ trợ vé, chị Thanh vui đến mức mấy đêm liền ngủ không sâu. Lần này, chị đưa con trai về cùng để biết quê nội.

Công nhân được tặng vé máy bay "0 đồng" và nhiều phần quà để về quê đón Tết

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, những chuyến bay còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Chuyến bay rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp người lao động được về quê nhanh hơn, thoải mái hơn và sớm được gặp người thân, gia đình.

Theo ông Anh, chương trình năm nay tiếp tục mở rộng để nhiều lao động khó khăn có cơ hội về quê. Không chỉ là hỗ trợ phương tiện, đây còn là sự động viên tinh thần để người lao động cảm nhận mình luôn được quan tâm và ghi nhận.

Niềm hân hoan hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười

Chuyến xe nghĩa tình lăn bánh

Sáng cùng ngày, tại một điểm xuất phát khác ở TPHCM, không khí cũng náo nức không kém. Hai mươi chiếc xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc – Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” xếp hàng dài, cửa mở sẵn đón 900 người lao động về các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

Người lao động nhận quà đầy tay

Sau 4 năm, chuyến xe hạnh phúc của Saigon Co.op đã đưa hơn 3.200 người lao động xa quê về đón Tết

Là một trong số hành khách trên chuyến xe về Đắk Lắk (Phú Yên cũ) , chị Phạm Thị Lan (lao động tự do) xúc động khi nhắc đến căn nhà ở quê vừa bị bão làm hư hỏng. Được hỗ trợ chuyến xe này, chị có thể đưa cả gia đình về sớm phụ sửa lại nhà cửa. Chị nói chuyến đi không chỉ để sum họp mà còn để bắt đầu lại.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, chương trình được duy trì nhiều năm với mong muốn người lao động dù hoàn cảnh khó khăn vẫn có cơ hội đoàn viên. Sau bốn mùa triển khai, gần 3.200 người đã được hỗ trợ về quê, và mỗi năm số chuyến xe lại nối dài thêm.