32 vé Vietlott trúng giải nhất tối 28 Tết

Kinh tế

Google News

TPO - Ở kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay 15/2 (tức 28 Tết), Vietlott đã tìm thấy 32 chủ nhân mới trúng giải nhất.

Theo Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (15/2), dãy số may mắn đặc biệt ở kỳ quay hôm nay gồm các cặp số: 04 - 06 - 07 - 20 - 28 - 43. Với dãy số này, Vietlott đã không tìm được khách hàng nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot trị giá hơn 23,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với giải nhất trị giá 10 triệu đồng, Vietlott đã tìm thấy 32 chủ nhân mới trúng giải, 1.528 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 25.513 khách hàng may mắn khác trúng giải ba với trị giá 30.000 đồng mỗi giải.

vietlott-1-1677.jpg
32 vé trúng giải nhất.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Mega 6/45.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Vietlott thông báo điều chỉnh lịch quay số mở thưởng đối với một số sản phẩm xổ số tự chọn. Cụ thể, kỳ quay số mở thưởng ngày 16/2 (tức ngày 29 Tết) của sản phẩm Max 3D - kỳ quay số 01043 được điều chỉnh sang ngày 18/2 (tức ngày mùng 2 Tết).

Kỳ quay số mở thưởng ngày 17/2 (tức ngày mùng 1 Tết) của sản phẩm Power 6/55 - kỳ quay số 01309; sản phẩm Max 3D Pro - kỳ quay số 00690 được điều chỉnh sang ngày 19/2 (tức ngày mùng 3 Tết).

anh-chup-man-hinh-2026-02-15-luc-203333.png
Lịch quay số mở thưởng sau điều chỉnh, áp dụng trong dịp Tết Nguyên đán.

Các kỳ được điều chỉnh lịch vẫn phát hành vé liên tục tại các điểm bán hàng và trên ứng dụng mua vé số qua SMS của Vietlott. Các sản phẩm xổ số quay số nhanh Keno, Bingo18 và Lotto 5/35 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 Tết) đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày mùng 6 Tết) vẫn diễn ra bình thường theo lịch đã công bố.

Việt Linh
#Vietlott #Mega 6/45 #giải thưởng #trúng số #Tết Nguyên đán #Jackpot #xổ số

