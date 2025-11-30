Lộ diện nơi bán vé số trúng độc đắc Vietlott gần 62 tỷ

Tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot gần 62 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott được bán ra tại Hà Nội.

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 ở loại hình xổ số Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tối 28/11, hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot với trị giá gần 62 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, vé số trúng giải độc đắc Jackpot trị giá gần 62 tỷ đồng trên được bán ra tại một điểm bán hàng của Vietlott tại Hà Nội.

Tấm vé số trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 chứa dãy số may mắn là: 02 - 09 - 17 - 23 - 39 - 41.

Vé số trúng giải độc đắc Jackpot trị giá gần 62 tỷ đồng được bán ra ở Hà Nội.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc gần 62 tỷ đồng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot này phải nộp gần 6,18 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách của Hà Nội.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot sẽ nhận về khoản tiền gần 55,6 tỷ đồng.