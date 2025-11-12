Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng

Việt Linh
TPO - Anh N.C.L. ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott. Hơn 2 năm qua, anh có thói quen mua một dãy số, tạo nên từ ngày tháng sinh và biển số xe.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 01422 cho anh N.C.L.

img-5088.jpg
Anh N.C.L. nhận giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 133,7 tỷ đồng của Vietlott.

Anh L. đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Khánh Hòa. Anh cho biết thường xuyên chơi các loại xổ số tự chọn , mỗi ngày mua khoảng 3 tấm vé. “Hai năm gần đây, anh có thói quen mua dãy số được tạo ra từ ngày tháng sinh và biển số xe moto mà anh đang đi.”, anh L, chia sẻ.

Ngay sau khi biết tin trúng thưởng, anh L. báo cho vợ và cho biết sẽ cân đối sử dụng số tiền phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Theo quy định, anh N.C.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott là công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính được thành lập vào ngày 5/12/2011. Nửa đầu năm nay, Vietlott đạt doanh thu 3.600 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty báo lãi sau thuế 196 tỷ đồng, tăng 16%.

Việt Linh
