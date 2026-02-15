Luân chuyển cán bộ thuế phụ trách 'điểm nóng'

TPO - Cục Thuế cho biết, bộ phận trước bạ nhà đất, quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đang là những "điểm nóng", tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, ngành thuế yêu cầu luân chuyển cán bộ ở các mảng này, hoàn thành trước 28/2.

Cục Thuế vừa công văn gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự tại các khâu nghiệp vụ nhạy cảm.

Qua công tác giám sát quản lý, Cục Thuế nhận định bộ phận thuế trước bạ nhà đất và bộ phận quản lý người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đang là những "điểm nóng" tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ phát sinh hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Theo cơ quan thuế, bộ phận quản lý người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đang là "điểm nóng" tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu lãnh đạo Thuế các tỉnh, thành phố phải triển khai ngay việc rà soát và thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức tại hai bộ phận này.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, yêu cầu đặt ra là phải điều động sang bộ phận khác đối với toàn bộ nhân sự đang làm việc tại bộ phận trước bạ nhà đất và quản lý kinh doanh vàng bạc.

Việc điều chuyển có ngoại lệ là các trường hợp mới được bố trí, sắp xếp tại bộ phận từ ngày 1/7/2025 đến nay. Trong thời gian công tác vừa qua, cán bộ không có khuyết điểm, vi phạm, không phát sinh đơn thư tố cáo, phản ánh, không phát hiện có dấu hiệu rủi ro, nguy cơ phát sinh tiêu cực, hiện vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Cục Thuế cũng chỉ đạo các đơn vị ưu tiên lựa chọn những công chức có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và thành thạo công nghệ để đáp ứng ngay yêu cầu công việc, đảm bảo không gây ách tắc thủ tục cho người dân.

Đối với cấp công chức lãnh đạo phụ trách các bộ phận này, nếu thời gian tại vị đã vượt quá quy định hoặc để phát sinh khuyết điểm, đơn thư phản ánh, Thuế tỉnh phải xem xét chuyển đổi lĩnh vực hoặc địa bàn phụ trách theo đúng quy định.

Cục Thuế nhấn mạnh, Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước về tiến độ và chất lượng nhân sự sau sắp xếp. Việc triển khai hoàn thành trước ngày 28/2.