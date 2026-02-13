Dựng 'lá chắn' phòng tội phạm cuối năm

TP - Tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng không còn là hành vi bột phát, mà là tính toán kỹ lưỡng, liều lĩnh và khai thác triệt để những sơ hở trong công tác bảo vệ. Trước nguy cơ đó, TPHCM đặt mục tiêu không để sự cố xảy ra mới phản ứng, mà chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở.

“Bài học Gia Lai” - cảnh báo sớm của thành phố

Vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Gia Lai không chỉ là một vụ án hình sự đơn lẻ. Nó cho thấy một thực tế đáng báo động: chỉ cần vài phút, một sơ hở nhỏ trong công tác bảo vệ cũng đủ để tội phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng về tài sản, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Điều đáng lo ngại hơn, kịch bản này hoàn toàn có thể lặp lại ở bất kỳ địa phương nào nếu nguy cơ bị xem nhẹ hoặc phòng ngừa bị buông lỏng.

Vụ cướp tiệm vàng ở TPHCM hồi cuối năm 2025. Trong ảnh, đối tượng áo đen cầm vàng bỏ chạy

Không đợi đến khi xảy ra vụ án trên địa bàn, TPHCM đã coi “bài học Gia Lai” là lời cảnh tỉnh trực tiếp đối với an ninh đô thị - nơi tập trung dày đặc ngân hàng, tiệm vàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc - đá quý.

Thay vì phản ứng theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”, Công an TPHCM đã lựa chọn cách tiếp cận quyết liệt hơn: cảnh báo sớm, siết chặt phòng ngừa và buộc các ngân hàng, tiệm vàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc - đá quý phải chủ động vào cuộc, ngay từ cơ sở - nơi nguy cơ hình thành đầu tiên.

Thông báo số 403/TB-CATP (ngày 27/1/2026) về tăng cường phòng ngừa cướp tài sản tại ngân hàng, tiệm vàng do Công an TPHCM phát đến công an các phường, xã vì thế mang ý nghĩa như một mệnh lệnh hành động khẩn cấp.

Nhân viên bảo vệ một tiệm vàng trao đổi với lực lượng công an trong buổi tập huấn phòng chống cướp

Thực tế điều tra cho thấy, các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng hiện nay không còn mang tính bột phát. Đối tượng thường chuẩn bị hung khí, nghiên cứu kỹ địa bàn, chọn thời điểm vắng người, nắm rõ quy trình ra vào và đặc biệt tận dụng những sơ hở trong công tác bảo vệ. Thời gian gây án nhiều vụ chỉ tính bằng phút, thậm chí bằng chục giây.

Trong bối cảnh đó, việc coi các cơ sở tài chính - vàng bạc tại TPHCM là điểm nóng tiềm ẩn không còn là cảnh báo chung chung. Chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo, một phản xạ chậm, hậu quả có thể là tài sản bị cướp, người bị thương, thậm chí đe dọa tính mạng.

Điểm đáng chú ý là chỉ đạo này đã nhanh chóng được chuyển hóa thành hành động cụ thể tại cơ sở, điển hình là Công an phường Đông Hưng Thuận và Công an phường Tân Định là những đơn vị triển khai sớm, rõ và quyết liệt.

Thay vì làm theo hình thức, các phường đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền chuyên đề, tập trung đúng đối tượng dễ bị tổn thương nhất: ngân hàng, phòng giao dịch, tiệm vàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc - đá quý. Thành phần tham dự không chỉ là lãnh đạo doanh nghiệp, mà còn có lực lượng bảo vệ - những người trực tiếp đối mặt với tình huống nguy hiểm nếu xảy ra cướp.

Đáng chú ý, cán bộ hình sự trực tiếp tham gia tuyên truyền không dừng ở việc đọc văn bản hay phổ biến quy định, mà mổ xẻ các vụ án có thật, chỉ rõ từng sơ hở nhỏ có thể bị tội phạm khai thác. Cách làm này cho thấy tư duy điều tra được đưa thẳng vào công tác phòng ngừa.

Từ vụ án cụ thể nhìn ra lỗ hổng phòng ngừa

Trong các buổi tuyên truyền, vụ cướp giật 3 chỉ vàng 24K xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận cuối năm 2025 được Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - cán bộ Đội Hình sự Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát Hình sự đưa ra như một ví dụ điển hình. Chỉ với một con dao, đối tượng đã tạo ra tình huống nguy hiểm, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

“Điều đáng nói là nếu không có sự phản ứng nhanh của Công an phường và sự hỗ trợ của người dân xung quanh, hậu quả hoàn toàn có thể nghiêm trọng hơn. Vụ án được khống chế nhanh, thu hồi tang vật cho thấy hiệu quả của việc phát hiện sớm - xử lý sớm - phối hợp kịp thời. Ngược lại, nó cũng chỉ ra rằng chỉ cần chậm vài phút, cán cân có thể đã nghiêng về phía tội phạm”, Đại úy Thịnh nhấn mạnh.

Một thực tế được Đại úy Thịnh nhấn mạnh, trong nhiều vụ cướp, đối tượng để phương tiện sẵn bên ngoài, toàn bộ hành vi bên trong diễn ra rất nhanh. Đây chính là “khoảng thời gian vàng” quyết định việc đối tượng có tẩu thoát hay không. Nếu lực lượng bảo vệ và nhân viên thiếu kỹ năng xử lý tình huống, lúng túng hoặc chủ quan, cơ hội ngăn chặn gần như bằng không.

Ngược lại, chỉ cần một thao tác đúng - như kiểm soát lối ra vào, làm chậm quá trình tẩu thoát trong điều kiện an toàn - cũng có thể phá vỡ toàn bộ kế hoạch của đối tượng.

Đáng lo ngại là tại một số cơ sở, tâm lý “có công an lo” vẫn tồn tại. Trong khi đó, lực lượng công an không thể có mặt thường trực bên trong từng ngân hàng, từng tiệm vàng. Phòng ngừa chỉ hiệu quả khi chính người tại hiện trường biết phải làm gì và làm đúng lúc.

Tại phường Tân Định, một điểm nhấn đáng chú ý là việc triển khai “Bảng cam kết bảo đảm an ninh trật tự” giữa Công an và các cơ sở kinh doanh. Ba nội dung cam kết không mới, nhưng được đặt trong bối cảnh tội phạm manh động nên mang ý nghĩa khác: không ai được đứng ngoài cuộc.

Việc ký cam kết không chỉ để “đủ hồ sơ”, mà nhằm xác lập rõ trách nhiệm của từng cơ sở trong bảo vệ tài sản, con người và phối hợp xử lý tình huống. Khi xảy ra sự cố, không còn khoảng trống cho tâm lý đổ lỗi hay trông chờ hoàn toàn vào lực lượng chức năng.

Đợt triển khai đồng loạt của Công an phường Đông Hưng Thuận và Tân Định cho thấy một thực tế: phòng ngừa tội phạm không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách, mà phải được “cắm chốt” ngay từ cơ sở - nơi nguy cơ phát sinh.

Từ “bài học Gia Lai”, TPHCM đã không chờ đến khi xảy ra vụ án trên địa bàn mới giật mình nhìn lại. Việc chủ động dựng “lá chắn phòng ngừa” sớm là lựa chọn mang tính bắt buộc nếu muốn giữ vững an ninh đô thị trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh và sẵn sàng trả giá cao.