Miền Bắc tăng nhiệt mạnh

TPO - Từ 26-29 tháng Chạp, miền Bắc sẽ có những ngày ấm áp, ít mưa trước khi chuyển mưa rét vào dịp Tết Nguyên đán, riêng đêm và sáng sớm có sương mù. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay (26 tháng Chạp) phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo trong các ngày 27 đến 29 tháng Chạp, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, thấp nhất 18-20 độ, trời hửng nắng vào trưa chiều. Từ khoảng đêm giao thừa, miền Bắc chuyển mưa, mưa nhỏ rải rác, từ mùng 1 Tết, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi 26-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo từ 27-29 tháng Chạp, khu vực miền Trung ít mưa, ngày nắng. Từ mùng 1-3 Tết, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Thanh Hoá đến Huế trời chuyển rét.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.