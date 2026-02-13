Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề xuất nhiều giải pháp 'gỡ rối' giao thông giờ cao điểm ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Trước tình trạng ùn tắc và nguy cơ tai nạn tại một số tuyến, nút giao trọng điểm, Sở Xây dựng TP. Huế kiến nghị điều chỉnh tổ chức giao thông, trong đó có phương án cấm ô tô theo khung giờ cao điểm.

Sở Xây dựng TP. Huế vừa có các kiến nghị nhằm xử lý bất cập, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, trên cơ sở kiểm tra thực tế và đề xuất của các cơ quan liên quan.

dji-0109.jpg
Nút giao Võ Nguyên Giáp - Hoàng Quốc Việt có diện tích lớn, chưa được phân tách làn đường, dẫn đến xung đột trong nút giao.

Theo đó, tuyến đường từ cầu Kho Rèn đến ngã ba Trần Phú - Duy Tân (phường Thuận Hóa) thường xuyên ùn tắc trong khung giờ cao điểm từ 16h30 - 19h. Để giảm áp lực giao thông, Sở Xây dựng TP. Huế kiến nghị cấm ô tô lưu thông vào giờ cao điểm trên một số tuyến theo hướng nhất định, gồm đường Trần Phú (hướng từ Duy Tân đến Phan Chu Trinh), đường Nguyễn Trường Tộ (hướng từ Phan Chu Trinh đến Hàm Nghi); đồng thời cấm đỗ xe trên đường Hàm Nghi (đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Trường Tộ) trong cùng khung giờ cao điểm nêu trên.

Tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu), do chưa được phân tách làn đường nên thường xảy ra xung đột giao thông, tiềm ẩn tai nạn. Sở Xây dựng TP. Huế kiến nghị điều chỉnh đèn tín hiệu theo hướng cho phép rẽ trái trước đối với phương tiện trên đường Võ Nguyên Giáp, kết hợp tổ chức lại làn xe trước khi vào nút giao.

Ngoài ra, tại một số nút giao khác như Bà Triệu - Nguyễn Thái Học - Lê Quý Đôn - Dương Văn An và Nguyễn Khoa Chiêm - Ngự Bình - Duy Tân, Sở Xây dựng TP. Huế cũng đề xuất nghiên cứu chỉnh trang, phân luồng nhằm giảm ùn tắc và hạn chế xung đột giao thông.

dji-0108.jpg
Nút giao này luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, từng xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Trong đó, đối với nút giao Nguyễn Khoa Chiêm - Ngự Bình - Duy Tân, Sở Xây dựng thành phố kiến nghị cấm xe ô tô tải trọng trên 3,5 tấn rẽ phải từ đường Ngự Bình vào đường Nguyễn Khoa Chiêm, đồng thời tổ chức phân luồng lại để hạn chế xung đột.

Cụ thể, xe ô tô tải trên 3,5 tấn được hướng dẫn lưu thông theo lộ trình từ đường Nguyễn Khoa Chiêm (hướng từ cầu Lim) đến nút giao Võ Văn Kiệt (đầu đường Tỉnh lộ 28), sau đó đi theo hướng Võ Văn Kiệt, rẽ trái vào đường Nguyễn Khoa Chiêm đến ngã ba Nguyễn Khánh Toàn giao Nguyễn Khoa Chiêm và ngược lại.

Ngọc Văn
