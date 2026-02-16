Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm, động viên chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết

TPO - Sáng 16/2 (29 Tết), anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Tiểu đoàn 79, Lữ đoàn 205, Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc.

Cùng tham gia đoàn công tác T.Ư Đoàn có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Á hậu Trần Ngọc Châu Anh; Người đẹp Phạm Thùy Dương - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024; diễn viên Thu Quỳnh.

Giữ vững "tinh thần thép"

Thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đoàn công tác T.Ư Đoàn đã nghe báo cáo nhanh về kết quả hoạt động và tình hình trực Tết của đơn vị; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; nội dung các hoạt động dịp Tết Nguyên đán năm 2026 của đơn vị.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi gặp.

Trong dịp Tết Nguyên đán - thời điểm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã xác định rõ yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn mục tiêu trong mọi tình huống, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu từ trước Tết; tổ chức quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh công tác; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm quân số, phương tiện, trang bị, thông tin liên lạc thông suốt.

Tất cả cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy trình công tác, nêu cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Phát biểu tại buổi gặp, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Trung đoàn 600 nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ (16/02/1953 - 16/02/2026).

Theo anh Huy, Tết là dịp đoàn viên gia đình nhưng các đồng chí vẫn phải trực chiến thầm lặng, duy trì công tác. Đây là một thiệt thòi cá nhân nhưng cũng là trách nhiệm và vinh dự lớn lao của các đồng chí khi được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho các mục tiêu quan trọng và lãnh đạo cấp cao.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600.

"Thay mặt đoàn viên thanh niên cả nước, tôi xin cảm ơn các đồng chí đã trên tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", hy sinh niềm vui riêng để bảo vệ cho Nhân dân ăn Tết. Chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, bản lĩnh và giữ vững "tinh thần thép" trước mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", anh Bùi Quang Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy cũng mong, đoàn viên, thanh niên của Trung đoàn 600 sẽ tìm được sự an yên trong tâm hồn và sự bù đắp từ tình cảm đồng đội khi phải xa nhà trong dịp này.

Theo anh Huy, năm 2025 vừa qua, đơn vị đã có nhiều chiến công, những chiến công ấy được cộng gộp từ sự đóng góp của từng sĩ quan, chiến sĩ; mỗi buổi trực an toàn đều là một chiến công. Sau đợt trực Tết, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng mong các cán bộ, chiến sĩ sẽ có những giây phút đầm ấm bên gia đình để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi gặp.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600.

Phát biểu đáp từ, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc triển khai các phong trào thi đua của Đoàn và xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn mong rằng, Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Công an nhân dân tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn lì xì, chúc mừng năm mới các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 600.

Giữ vững “huyết mạch” thông tin thông suốt

Tại Tiểu đoàn 79, Lữ đoàn 205, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, đoàn công tác do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đã tới thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Trong không khí thân tình, ấm áp những ngày đầu Xuân, anh Bùi Quang Huy thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị nói riêng và toàn quân nói chung.

Dịp này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn cơ sở Lữ đoàn 205 với các đơn vị kết nghĩa, góp phần tạo nên sự gắn kết, sẻ chia giữa hậu phương và lực lượng đang làm nhiệm vụ trực chiến.

Tiểu đoàn 79 chào đón đoàn công tác.

﻿ ﻿ Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

Anh Huy nhấn mạnh, lực lượng thông tin liên lạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là “huyết mạch” bảo đảm sự thông suốt trong chỉ huy, điều hành. Không có thông tin thông suốt sẽ không thể chỉ huy, không thể báo cáo kịp thời. Vì vậy, mỗi ca trực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là những “chiến công thầm lặng”, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và sự bình yên của đất nước.

Anh cũng đề nghị Đoàn cơ sở, Liên chi đoàn tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ trực Tết vơi đi nỗi nhớ nhà, cảm nhận rõ hơn tình cảm của hậu phương và sự đồng hành của tổ chức Đoàn.

Đáp lại tình cảm và sự tin tưởng của đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Huy Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 205 bày tỏ niềm vinh dự khi đơn vị được đón đoàn đến thăm, động viên.

Thay mặt cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ trong đơn vị, Đại tá Nguyễn Huy Dũng khẳng định tập thể đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cao, bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết luôn kịp thời, bí mật, chính xác và an toàn tuyệt đối, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Đại tá Nguyễn Huy Dũng phát biểu đáp từ tại buổi gặp.

Đoàn công tác thăm và động viên lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu.