Giới trẻ

Google News

Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Tò mò về Tết cổ truyền

Trước khi quen Thái Thảo (SN 1996, Đà Nẵng) - người vợ hiện tại, Heiko (SN 1991, đến từ thành phố Munich, Đức) đã nhiều lần đến Việt Nam du lịch, trong đó có vài chuyến trùng dịp tết Nguyên đán.

Thuở ấy, Heiko không quá tò mò hay háo hức với Tết cổ truyền. Là khách du lịch, anh thường cảm thấy bất tiện vì nhiều hàng quán đóng cửa.

heiko.jpg
Thái Thảo và Heiko tổ chức đám cưới năm 2023.

Tuy nhiên, khi hẹn hò với Thái Thảo, được cùng đón Tết với gia đình cô, anh lại thích Tết vô cùng. Heiko nghe Thảo giới thiệu về những thói quen, tục lệ ngày Tết như tảo mộ, gói bánh tét, muối củ kiệu, dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ tổ tiên, cúng tất niên, đón giao thừa... và tò mò về từng tục lệ.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2023 và tết Nguyên đán 2024 là lần đầu tiên Heiko được trải nghiệm trọn vẹn không khí Tết cổ truyền. Trước đó, anh từng nhiều lần tham gia đám giỗ bên họ hàng nhà vợ nên phần nào hiểu được hoạt động nấu nướng, sum vầy... Tuy nhiên, về những thủ tục trong ngày Tết, anh vẫn tò mò và hào hứng.

“Heiko giúp gia đình tôi làm cơm cúng tất niên, bưng món ăn xếp gọn lên bàn, đốt vàng mã... Làm việc gì anh ấy cũng hỏi vợ rằng ‘tại sao phải làm vậy’; ‘việc làm này có ý nghĩa thế nào’... và tôi luôn giải thích tường tận cho anh.

Khá kỳ lạ là dù còn mới mẻ nhưng Heiko làm mọi thứ rất thành thục. Có lẽ, thói quen quan sát tỉ mỉ cùng sự hào hứng giúp anh bắt nhịp rất nhanh”, Thảo chia sẻ.

Chàng rể người Đức thành thục chuẩn bị Tết Việt

Tết Nguyên đán 2025, chàng rể người Đức một lần nữa được đón trọn vẹn Tết Việt. Lần này, anh đã tường tận hơn về những phong tục ngày Tết, việc chuẩn bị Tết cũng khéo léo hơn.

Năm ấy, ngày 30 Tết, Heiko cùng vợ đi chợ sáng, mua hoa và trái cây về bày lên bàn thờ tổ tiên. Sau đó, anh giúp bố mẹ vợ chuẩn bị mâm cúng tất niên, giao thừa.

heiko2.jpg
Heiko chuẩn bị mâm cúng tất niên và cùng gia đình vợ đi tảo mộ.

Thời khắc giao thừa, Heiko đứng cạnh xem bố vợ thắp hương gia tiên với sự thành tâm. Sau đó, anh giúp bố mẹ vợ đốt vàng mã và cùng ngắm pháo hoa bên gia đình.

“Dường như Heiko cảm nhận rất rõ sự thiêng liêng trong khoảnh khắc này, khi người Việt chính thức tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới.

Anh ấy cũng xúc động trước không khí ấm áp lúc đoàn viên và sự kết nối bền chặt trong gia đình của người Việt”, Thảo chia sẻ.

Mùng 1 Tết, Heiko cùng gia đình vợ đi chúc Tết họ hàng. Nhớ rõ những lời chúc Tết vợ dạy trước đó nên khi gặp người lớn, anh dõng dạc chúc “vạn sự như ý”, “tiền vô như nước”, “năm mới mạnh khỏe”... Lời chúc chân tình với chất giọng “lơ lớ” của chàng rể ngoại quốc khiến nhiều người thích thú.

heiko3.jpg
Chàng rể người Đức giúp bố mẹ vợ chuẩn bị mâm cúng Tết.

Heiko đặc biệt hào hứng với việc lì xì đầu năm. Anh chuẩn bị phong bao rồi tự tay mừng tuổi cho ông bà, bố mẹ vợ. Khi đi chúc Tết, Heiko cũng xởi lởi lì xì các em nhỏ bởi hiểu rõ, đây là cách người Việt trao sự may mắn cho nhau.

“Phong tục khiến Heiko tò mò và bất ngờ nhất là việc cúng tất niên và nấu bánh tét ngày Tết. Anh ấy không hiểu vì sao mọi người phải làm mâm cơm thịnh soạn để cúng trước Tết. Tuy nhiên, khi nghe tôi giải thích đó là cách mọi người tạm biệt năm cũ thật trang trọng thì anh thấy rất hay.

Cả việc gói bánh tét cũng vậy. Khi hiểu nguồn gốc về bánh chưng, bánh tét, Heiko hào hứng làm. Anh tỉ mỉ lau từng chiếc lá chuối, học cách gói đúng và đẹp. Anh ấy đặc biệt thích khoảnh khắc cả nhà quây quần bên bếp củi trông nồi bánh tét”, Thảo kể.

Khoảnh khắc chàng rể người Đức cùng gia đình vợ đón Tết được đăng tải trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Hình ảnh Heiko bê mâm cơm cúng, mừng tuổi, hóa vàng thành thạo khiến nhiều người thích thú. Thời điểm đó, Thái Thảo cũng bất ngờ trước sự lan tỏa rộng rãi của những khoảnh khắc dễ thương này.

Năm 2025, Thái Thảo theo chồng sang Đức định cư. Cặp vợ chồng Việt – Đức đã lỡ hẹn với tết Nguyên đán 2026.

Tại nơi Thảo sinh sống không có nhiều người Việt nên không có hoạt động nào đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền. Việc tự gói và nấu bánh tét ở Đức cũng khó khăn vì không thể tìm đủ các nguyên liệu làm bánh. Không riêng Thảo, Heiko cũng tiếc nuối khi lỡ hẹn với Tết Việt.

“Bù lại, bố mẹ tôi sẽ gửi vài món ăn đặc trưng sang để hai vợ chồng có chút cảm nhận ngày Tết.

Dịp Tết này, Heiko dự định dẫn tôi đến thành phố lớn có sự kiện Tết cho người Việt hoặc ghé nhà hàng Việt nào đó ăn một bữa cho đỡ nhớ nhà. Mọi năm, Heiko đã cùng tôi đón năm mới ở Việt Nam, năm nay đến lượt tôi sang đón năm mới quê chồng”, Thảo chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Link gốc: https://vietnamnet.vn/chang-re-duc-2-nam-don-tet-viet-thanh-thuc-sap-mam-cung-tao-mo-hoa-vang-2489238.html

VietNamNet
