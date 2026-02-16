Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Hơn chục chiếc xe lạ nhập đoàn trên cao tốc, 'hộ tống' cô dâu lấy chồng xa

Một chiếc xe cưới chạy đơn độc trên cao tốc bất ngờ được hàng chục phương tiện xa lạ tự nguyện nhập đoàn, tạo thành “đội hình” tiễn dâu đặc biệt giữa hành trình về quê ăn Tết. Khoảnh khắc ấm áp này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trang QQ đưa tin, vào ngày 12/2/2026, anh Đổng, một người dân từ Thượng Hải về Hà Nam đón Tết tình cờ gặp chiếc xe cưới đặc biệt.

Anh thấy chiếc xe dán chữ "song hỷ" nhưng không có đoàn xe nào đi cùng. Lại gần hơn, anh đọc được dòng băng-rôn nổi bật bên hông xe: "Sao mọi người biết tôi đã cưới được Lý Đình?".

Dòng chữ ấy khiến anh không thể làm ngơ. Anh hạ kính xe, gọi lớn: "Chỉ có một xe cưới thôi à? Vậy tôi đi cùng anh một đoạn". Chú rể lập tức giảm tốc, giơ tay tạo hình trái tim cảm ơn, cô dâu mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Do quãng đường xa, đoàn rước dâu chỉ có một chiếc xe. Chú rể tự lái, chở cô dâu về quê nhà.

Sau đó, nhiều người hạ cửa kính xe gửi lời chúc mừng. Không ít xe chủ động bật đèn cảnh báo, lần lượt nhập đoàn, thay phiên chạy song song hoặc phía sau để “hộ tống” cô dâu, chú rể. Cặp đôi mới cưới liên tục vẫy tay cảm ơn.

dam-cuoi2.jpg
Những chiếc xe xa lạ đã hộ tống xe cưới trên đường về nhà chú rể. Ảnh: QQ

Khi đến trạm dừng nghỉ, cô dâu chú rể còn xuống xe phát thuốc lá và kẹo cưới cho những người đồng hành bất ngờ. "Có thời điểm tôi thấy hơn chục xe cùng chạy theo. Đây hoàn toàn không phải dàn dựng hay quảng cáo. Mọi thứ đều tự phát", anh Đổng chia sẻ.

Trong số những tài xế nhập đoàn, có người chỉ tình cờ đi ngang, có người đang vội vã về quê sum họp gia đình. Dù điểm đến khác nhau, họ đã cùng nhau tạo nên một hành trình chung - hành trình của sự tử tế và sẻ chia.

dam-cuoi.jpg
Cặp đôi cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xa lạ. Ảnh: QQ

Anh Đổng cho biết, anh đã đi chệch khỏi lộ trình ban đầu hơn 100km để đưa đôi trẻ về gần điểm hẹn với gia đình chú rể. “Dù về nhà muộn, nhưng quãng đường ấy rất đáng giá. Tiếp xúc mới thấy cô dâu, chú rể rất hiền hòa, lễ phép”, anh chia sẻ.

Đến tối, khi xe cưới gặp được đoàn đón dâu của gia đình chú rể tại khu vực gần Vô Tích, các tài xế hộ tống mới yên tâm rời đi.

Theo người trong cuộc, Lý Đình là cô gái Thượng Hải, quyết định lấy chồng về vùng nông thôn Hà Nam. Cả hai khoảng 25 tuổi. Gia đình chú rể có điều kiện bình thường.

Thông tin này càng khiến cộng đồng mạng thêm cảm phục. Nhiều người cho rằng chính sự chân thành, giản dị của đôi trẻ đã chạm đến lòng tốt của những người xa lạ.

Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về nhiều lời chúc phúc.

