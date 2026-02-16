Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Những người lính cứu hỏa giữ bình yên ngày Tết

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khi nhiều gia đình sum họp đón Tết bên mâm cơm tất niên, những cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn lặng lẽ trực 24/24h, sẵn sàng lên đường khi có sự cố. Với họ, Tết không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là nhiệm vụ, là trách nhiệm - nơi tinh thần người lính cứu hỏa được thể hiện rõ nét nhất.

c1.jpg
Thiếu tá Trần Mạnh Thắng, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, trong ca trực.

Khi Tết là nhiệm vụ

Những ngày cuối năm, tại Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP. Hà Nội, không khí xuân hiện diện trên từng cành đào, cây quất được trang trí gọn gàng trong khuôn viên đơn vị. Giữa những ca trực dày đặc, cán bộ, chiến sĩ vẫn tranh thủ tổ chức gói bánh chưng, sinh hoạt tập thể để vơi đi nỗi nhớ nhà.

c6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tranh thủ tổ chức gói bánh chưng, sinh hoạt tập thể để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Đón Tết xa gia đình, binh nhất Lý Hải Long (sinh năm 2005) lần đầu tự tay gói bánh chưng và không khỏi lúng túng. Tuy nhiên, Long nhanh chóng bắt nhịp nhờ sự hướng dẫn của những người anh trong đơn vị cũng như các cô, bác hàng xóm trong khu dân cư.

“Dù ăn Tết xa nhà, nhưng được quây quần cùng đồng đội khiến tôi thấy ấm áp hơn. Tôi cảm nhận rõ tinh thần tập thể và trách nhiệm của người lính cứu hỏa” - Long chia sẻ.

c5.jpg
c4.jpg
Bộ đàm luôn được các cán bộ, chiến sĩ mang theo bên người để liên lạc.

Tương tự, hạ sĩ Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2002) - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 8, chia sẻ những cảm xúc khi xa nhà. “Những năm trước, Tết là lúc cả nhà cùng gói bánh chưng, chờ giao thừa. Năm nay trực Tết, tôi mặc dù nhớ nhà, nhưng sự quan tâm của chỉ huy và tình cảm đồng đội giúp tôi vững vàng hơn” - Quang nói.

Đêm giao thừa, khi nhiều người dân nghỉ ngơi, sum họp, các tổ trực vẫn trong tư thế sẵn sàng lên đường. “Tôi luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần” - Quang khẳng định.

c2.jpg
Thiếu tá Trần Mạnh Thắng cùng cán bộ, chiến sĩ kiểm tra phương tiện chữa cháy, cứu nạn.

Sẵn sàng 24/24h để giữ bình yên cho Nhân dân

Không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, trực Tết còn là sự hy sinh thầm lặng của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trung úy Nguyễn Đình Tân (quê ở Lào Cai) - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 8, đón Tết xa nhà khi cha sức khỏe yếu, vợ đang mang thai con đầu lòng.

“Được giao nhiệm vụ trong những ngày Tết vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Gia đình thấu hiểu, ủng hộ để tôi yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Trung úy Tân chia sẻ.

c7.jpg
c8.jpg
Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 8 kiểm tra xe chữa cháy.

Thiếu tá Trần Mạnh Thắng, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, cho biết, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ do nhu cầu sử dụng điện, lửa, hương đèn tăng cao.

"Đơn vị luôn ứng trực 100% quân số, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu 24/24h. Đồng thời các phương tiện, trang thiết bị được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm khi có lệnh là xuất phát ngay" - Thiếu tá Thắng thông tin.

c3.jpg
Người dân trên địa bàn cùng gói bánh chưng với các cán bộ, chiến sĩ.

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 9, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động đón Tết tại chỗ, tạo không khí đầm ấm, động viên tinh thần trong những ngày trực cao điểm.

“Dù không được sum họp cùng gia đình, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn có một mùa xuân ấm áp bên đồng chí, đồng đội và Nhân dân” - chỉ huy đơn vị cho biết.

Giữa nhịp xuân rộn ràng, những người lính cứu hỏa vẫn âm thầm bám trụ trên tuyến đầu “giặc lửa”. Sự bình yên của Nhân dân trong những ngày đầu năm mới chính là phần thưởng lớn nhất đối với họ.

Thanh Hà
#Lính cứu hỏa trực Tết #Tinh thần trách nhiệm của người lính #Nhiệm vụ và hy sinh thầm lặng #Ứng trực phòng cháy chữa cháy mùa Tết #Hoạt động đón Tết của cán bộ chiến sĩ #Ý thức phòng cháy chữa cháy dịp Tết #Tình cảm đồng đội trong mùa xuân #Tác động của dịch vụ công trong dịp lễ #Gắn bó với nhiệm vụ vì cộng đồng #Tình cảm gia đình và đồng đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục