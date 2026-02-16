Những người lính cứu hỏa giữ bình yên ngày Tết

TPO - Trong khi nhiều gia đình sum họp đón Tết bên mâm cơm tất niên, những cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn lặng lẽ trực 24/24h, sẵn sàng lên đường khi có sự cố. Với họ, Tết không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là nhiệm vụ, là trách nhiệm - nơi tinh thần người lính cứu hỏa được thể hiện rõ nét nhất.

Thiếu tá Trần Mạnh Thắng, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, trong ca trực.

Khi Tết là nhiệm vụ

Những ngày cuối năm, tại Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP. Hà Nội, không khí xuân hiện diện trên từng cành đào, cây quất được trang trí gọn gàng trong khuôn viên đơn vị. Giữa những ca trực dày đặc, cán bộ, chiến sĩ vẫn tranh thủ tổ chức gói bánh chưng, sinh hoạt tập thể để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Cán bộ, chiến sĩ tranh thủ tổ chức gói bánh chưng, sinh hoạt tập thể để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Đón Tết xa gia đình, binh nhất Lý Hải Long (sinh năm 2005) lần đầu tự tay gói bánh chưng và không khỏi lúng túng. Tuy nhiên, Long nhanh chóng bắt nhịp nhờ sự hướng dẫn của những người anh trong đơn vị cũng như các cô, bác hàng xóm trong khu dân cư.

“Dù ăn Tết xa nhà, nhưng được quây quần cùng đồng đội khiến tôi thấy ấm áp hơn. Tôi cảm nhận rõ tinh thần tập thể và trách nhiệm của người lính cứu hỏa” - Long chia sẻ.

Bộ đàm luôn được các cán bộ, chiến sĩ mang theo bên người để liên lạc.

Tương tự, hạ sĩ Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2002) - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 8, chia sẻ những cảm xúc khi xa nhà. “Những năm trước, Tết là lúc cả nhà cùng gói bánh chưng, chờ giao thừa. Năm nay trực Tết, tôi mặc dù nhớ nhà, nhưng sự quan tâm của chỉ huy và tình cảm đồng đội giúp tôi vững vàng hơn” - Quang nói.

Đêm giao thừa, khi nhiều người dân nghỉ ngơi, sum họp, các tổ trực vẫn trong tư thế sẵn sàng lên đường. “Tôi luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần” - Quang khẳng định.

Thiếu tá Trần Mạnh Thắng cùng cán bộ, chiến sĩ kiểm tra phương tiện chữa cháy, cứu nạn.

Sẵn sàng 24/24h để giữ bình yên cho Nhân dân

Không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, trực Tết còn là sự hy sinh thầm lặng của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trung úy Nguyễn Đình Tân (quê ở Lào Cai) - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 8, đón Tết xa nhà khi cha sức khỏe yếu, vợ đang mang thai con đầu lòng.

“Được giao nhiệm vụ trong những ngày Tết vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Gia đình thấu hiểu, ủng hộ để tôi yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Trung úy Tân chia sẻ.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 8 kiểm tra xe chữa cháy.

Thiếu tá Trần Mạnh Thắng, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, cho biết, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ do nhu cầu sử dụng điện, lửa, hương đèn tăng cao.

"Đơn vị luôn ứng trực 100% quân số, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu 24/24h. Đồng thời các phương tiện, trang thiết bị được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm khi có lệnh là xuất phát ngay" - Thiếu tá Thắng thông tin.

Người dân trên địa bàn cùng gói bánh chưng với các cán bộ, chiến sĩ.

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 9, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động đón Tết tại chỗ, tạo không khí đầm ấm, động viên tinh thần trong những ngày trực cao điểm.

“Dù không được sum họp cùng gia đình, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn có một mùa xuân ấm áp bên đồng chí, đồng đội và Nhân dân” - chỉ huy đơn vị cho biết.

Giữa nhịp xuân rộn ràng, những người lính cứu hỏa vẫn âm thầm bám trụ trên tuyến đầu “giặc lửa”. Sự bình yên của Nhân dân trong những ngày đầu năm mới chính là phần thưởng lớn nhất đối với họ.