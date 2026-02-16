Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

2.600 người làm xuyên Tết trên đại công trường dự án APEC ở Phú Quốc

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hơn 2.600 kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì thi công xuyên Tết tại 3 dự án trọng điểm tại Phú Quốc, nhằm bảo đảm tiến độ kịp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Các dự án trọng điểm gồm Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 975. Trên công trường, các nhà thầu huy động nhân lực triển khai thi công xuyên Tết.

anh-chup-man-hinh-2026-02-15-luc-110829-9900.jpg
Công nhân bám trụ công trường, tăng ca xuyên Tết, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Phú Quốc.

Tại Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhà thầu huy động khoảng 1.600 nhân sự, bố trí thành nhiều mũi thi công, bám trụ công trường trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Việc tăng ca, tăng kíp trong dịp Tết được xác định là yếu tố then chốt để rút ngắn thời gian hoàn thiện kết cấu mái - hạng mục “đường găng” của dự án. Việc đẩy nhanh tiến độ hạng mục này sẽ giảm áp lực cho các công đoạn hoàn thiện phía sau, đồng thời tạo điều kiện sớm đưa các hạng mục trọng yếu vào khai thác, phục vụ nghiệm thu, vận hành và đồng bộ hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn và sân đỗ.

Tương tự, tại Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, gần 1.000 nhân sự được huy động. Với phương án tăng cường nhân lực và thi công liên tục, phần kết cấu thép dự kiến sẽ lắp dựng được 4 nhịp giàn trong dịp Tết, qua đó rút ngắn đáng kể tiến độ tổng thể.

Trong khi đó, tại dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 975, có 84 nhân sự làm việc xuyên Tết.

Ông Nguyễn Tiến Hợp - Phó Giám đốc Ban điều hành các dự án PPP APEC 2027 (Tập đoàn Sun Group) cho biết, dự án đường tỉnh 975 đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục. Tới nay, nhà thầu đang thi công đào bóc đất hữu cơ, dọn dẹp mặt bằng, tháo dỡ vỉa hè cũ, đào hạ, đắp nền; lắp đặt hào kỹ thuật, hệ thống thoát nước, đào đắp nền đường và thi công móng cấp phối đá dăm.

“Việc duy trì thi công trong Tết giúp tận dụng những ngày thời tiết thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, tạo khí thế thi đua, nâng cao tinh thần cho cán bộ, công nhân, giúp các dự án tăng tốc ngay sau Tết, không chậm trễ một ngày”, ông Hợp nói

z7492520763478-afe699d37e99e72b7bf051204a64ee05-1303.jpg
z7492523483087-25195b0eb0630979607687b12b078633.jpg
z7492521358477-db223bd5af4500b49cc2ddedb96a0e9b.jpg
Kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết để rút ngắn tiến độ các hạng mục trọng yếu phục vụ APEC 2027.
Nhật Huy
#APEC 2027 #Phú Quốc #công nhân #xuyên Tết #An Giang #dự án trọng điểm

