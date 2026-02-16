Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết

Nguyễn Hoàn

TPO - Những ngày cận Tết, lực lượng công nhân gấp rút thi công, lắp hệ thống đèn chiếu sáng tại công trường dự án giao thông Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng) để đảm bảo cho người dân và tài xế xe tải lưu thông an toàn.

tp-vong-xuyen-2.jpg
Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp được UBND TP Hải Phòng﻿ khởi công ngày 19/12/2025, tổng vốn đầu hơn 775 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm﻿ của thành phố, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, giao thông đô thị﻿.
tp-vong-xuyen-1.jpg
tp-vong-xuyen-10.jpg
tp-vong-xuyen-8.jpg
Sau gần 2 tháng khởi công, dự án đã cơ bản hoàn tất công tác đảm bảo an toàn giao thông khu vực thực hiện dự án. Tại khu vực vòng xuyến, các đơn vị thi công cọc xi măng đất ở đảo trung tâm.
tp-vong-xuyen-4.jpg
Dọc đường Bùi Viện đã tổ chức quây rào tôn 6 làn xe và dải phân cách để sẵn sàng triển khai đào hầm xuyên đảo trung tâm. Hầm chui khi hoàn thành sẽ là làn đường dành cho container, xe tải lưu thông hàng hóa từ các cảng biển kết nối QL5, QL10 đi các tỉnh.
tp-vong-xuyen-15.jpg
tp-vong-xuyen-12.jpg
Để đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị thi công đã hạ vỉa hè, thảm nhựa để mở rộng làn xe dành cho container và một làn xe dành cho phương tiện cá nhân lưu thông qua khu vực thực hiện dự án.
tp-vong-xuyen-22.jpg
tp-vong-xuyen-19.jpg
Những ngày cận Tết, các đơn vị thi công hối hả lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dọc đường Bùi Viện nhằm đảm bảo cho tài xế xe tải và người dân lưu thông an toàn vào ban đêm.
dsc01143.jpg
tp-vong-xuyen-13.jpg
tp-vong-xuyen-16.jpg
Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là giờ cao điểm buổi sáng và chiều. Nguyên nhân do khi quây tôn thi công, lượng lớn container vận tải hàng hóa chỉ còn 1 làn đường, di chuyển cùng với ô tô, xe máy cá nhân. Những ngày cuối năm, người dân đi mua sắm Tết cũng khiến lưu lượng phương tiện tăng cao.
tp-vong-xuyen-11.jpg
Đại diện BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đơn vị đã dựng biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng phương tiện. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khoảng 10 công nhân được huy động luân phiên ứng trực 24/24h điều tiết giao thông và xử lý các tình huống phát sinh.
tp-vong-xuyen-3.jpg
tp-vong-xuyen-5.jpg
tp-vong-xuyen-6.jpg
Toàn cảnh nút giao thông Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp. Nút giao này là điểm kết nối lưu thông vận tải hàng hóa từ các cảng biển đi QL5, QL10 và các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, là khu vực có mật độ dân số đông, tỷ lệ đô thị hóa cao bậc nhất Hải Phòng. Do đó, dự án hoàn thành có ý nghĩa lớn về giao thương hàng hóa và giao thông đô thị phố Cảng.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #dự án giao thông #công trình giao thông #Tết Nguyên đán #Tết Bính Ngọ 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục