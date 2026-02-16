Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết

TPO - Những ngày cận Tết, lực lượng công nhân gấp rút thi công, lắp hệ thống đèn chiếu sáng tại công trường dự án giao thông Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng) để đảm bảo cho người dân và tài xế xe tải lưu thông an toàn.
Sau gần 2 tháng khởi công, dự án đã cơ bản hoàn tất công tác đảm bảo an toàn giao thông khu vực thực hiện dự án. Tại khu vực vòng xuyến, các đơn vị thi công cọc xi măng đất ở đảo trung tâm.
Để đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị thi công đã hạ vỉa hè, thảm nhựa để mở rộng làn xe dành cho container và một làn xe dành cho phương tiện cá nhân lưu thông qua khu vực thực hiện dự án.
Những ngày cận Tết, các đơn vị thi công hối hả lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dọc đường Bùi Viện nhằm đảm bảo cho tài xế xe tải và người dân lưu thông an toàn vào ban đêm.
Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là giờ cao điểm buổi sáng và chiều. Nguyên nhân do khi quây tôn thi công, lượng lớn container vận tải hàng hóa chỉ còn 1 làn đường, di chuyển cùng với ô tô, xe máy cá nhân. Những ngày cuối năm, người dân đi mua sắm Tết cũng khiến lưu lượng phương tiện tăng cao.
Toàn cảnh nút giao thông Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp. Nút giao này là điểm kết nối lưu thông vận tải hàng hóa từ các cảng biển đi QL5, QL10 và các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, là khu vực có mật độ dân số đông, tỷ lệ đô thị hóa cao bậc nhất Hải Phòng. Do đó, dự án hoàn thành có ý nghĩa lớn về giao thương hàng hóa và giao thông đô thị phố Cảng.