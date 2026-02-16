Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết

TPO - Những ngày cận Tết, lực lượng công nhân gấp rút thi công, lắp hệ thống đèn chiếu sáng tại công trường dự án giao thông Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng) để đảm bảo cho người dân và tài xế xe tải lưu thông an toàn.