Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nơi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

TPO - Theo danh sách vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, 19 Ủy viên Bộ Chính trị và các Ủy viên Ban Bí thư đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước. Trong tổng số 864 ứng viên, có 217 người do Trung ương đề cử và 643 người do địa phương đề cử.

152tbt2.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12, TPHCM. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Cũng theo danh sách, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hải Phòng.

Tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10.

Tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6.

Các Ủy viên Bộ Chính trị còn lại ứng cử tại nhiều địa phương khác nhau. Trong đó, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại tỉnh Đồng Nai; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng cử tại tỉnh Hưng Yên; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Tây Ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, thành phố Huế.

Các Ủy viên Ban Bí thư, bao gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại tỉnh An Giang; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại tỉnh Lào Cai; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3. Cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Dự kiến, ngày 22/3 sẽ công bố kết quả bầu cử và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới sẽ khai mạc vào ngày 6/4.

Luân Dũng
