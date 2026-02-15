Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

65 người ngoài đảng, 4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Trong tổng số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 65 người ngoài đảng, 4 người tự ứng cử. Trong số ứng viên người ngoài đảng có nhiều người đang là đại biểu Quốc hội và nhiều người trẻ tuổi lần đầu ứng cử, có ứng viên sinh năm 2000.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo đó, tổng số nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 864 người, tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Ngày 15/3 tới đây, cử tri trên cả nước sẽ đi bầu cử để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 ứng viên có tên trong danh sách chính thức.

PGS, TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo thống kê cơ cấu kết hợp theo danh sách chính thức, trong tổng số 864 ứng viên, có 392 người là nữ (45,37%); 188 ứng viên người dân tộc (21,76%) và 65 người ngoài Đảng (7,52%); 187 ứng viên là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi).

Tại Hà Nội, trong danh sách ứng viên là người ngoài đảng, có một số người đã và đang tham gia Quốc hội, như: PGS, TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông Hiếu là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Danh sách người ngoài đảng cùng ứng cử tại Hà Nội còn có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Cũng tại Hà Nội, ứng viên trẻ tuổi Ngô Kiều Anh, sinh năm 2000, quê quán Ninh Bình cũng là người ngoài đảng, hiện đang là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Tại TPHCM cũng có một số ứng viên người ngoài đảng, hiện đang là đại biểu Quốc hội, như: Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ông Thân là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Cùng với đó là linh mục Nguyễn Văn Riễn, Chánh xứ, giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Phú Cường, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Một số gương mặt trẻ tuổi người ngoài Đảng như: PGS, TS. Ngô Thị Huyền, sinh năm 1987, Trưởng khoa thư viện - thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia TPHCM.

Ứng viên Dương Long Thành, sinh năm 1984, quê quán Hà Nội, đang là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thắng Lợi Group.

Ứng viên Nguyễn Ngọc Hương, sinh năm 1991, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, đang là Giám đốc điều hành công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt.

Điểm đáng chú ý khác, trong số 864 ứng viên lần này có 235 người tái ứng cử (27,2%), 612 người ứng cử lần đầu (70,83%) và 17 người từng ứng cử (1,97%).

Trong tổng số 864 ứng viên, có 217 người do Trung ương đề cử và 643 người do địa phương đề cử; có 4 người tự ứng cử.

Về trình độ học vấn, 593 người có trình độ trên đại học (68,63%); 261 ứng viên có trình độ đại học (30,21%) và 10 người trình độ dưới đại học (1,16%).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 15/3. Dự kiến, ngày 22/3 công bố kết quả bầu cử, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới sẽ khai mạc ngày 6/4.

Luân Dũng
