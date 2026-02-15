Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM:

[Clip] Hai tài xế vật lộn, đánh nhau giữa đường gây xôn xao ngày giáp Tết

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Va chạm giao thông trên đường ở TPHCM, hai tài xế không giữ được bình tĩnh, lao vào vật lộn, đánh nhau túi bụi ngay giữa các làn xe đang lưu thông. Video clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 15/2 gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 14/2 trên đường Trần Bình Trọng (đoạn qua phường Chợ Quán, TPHCM). Hai người đàn ông điều khiển ô tô và xe máy xảy ra va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì bình tĩnh giải quyết, cả hai bất ngờ lao vào xô xát, vật lộn ngay giữa đường.

Clip hai người vật lộn nhau trên phố sau va chạm giao thông.

Video clip do người dân ghi lại cho thấy hai người đàn ông giằng co, quật ngã nhau xuống mặt đường bất chấp dòng phương tiện đang qua lại. Một người sau đó ngồi lên người đối phương và liên tiếp đánh vào vùng mặt trước khi được người dân xung quanh can ngăn. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Chợ Quán phối hợp với lực lượng chức năng liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ. Hai người liên quan đã được mời lên làm việc để lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

vc.jpg
Hình ảnh hai người đàn ông vật lộn trên đường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi trên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, xử lý tình huống đúng quy định pháp luật, tránh để mâu thuẫn bột phát dẫn đến hành vi vi phạm, gây hậu quả đáng tiếc.

Nguyễn Dũng
#giao thông #TPHCM #va chạm #xô xát #công an #tai nạn #bình tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục