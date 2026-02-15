Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cận cảnh đập dâng gần 1.500 tỷ đồng vừa thông xe ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, vừa chính thức thông xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước thềm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 15/2 (28 tháng Chạp) trao đổi với PV, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc chính thức được thông xe, nối liền đôi bờ thuộc phường Trương Quang Trọng và xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi).

Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, được khởi công tháng 7/2019, dự kiến hoàn thành năm 2021, với tổng số vốn gần 1.500 tỷ đồng. Do có nhiều vướng mắc liên quan đến mặt bằng nên dự án chậm tiến độ và kéo dài từ năm 2021-2023 và tiếp tục phải giãn tiến độ đến tháng 8/2024 và đến nay.

tp-4184.jpg
Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Đây là công trình thủy lợi kết hợp giao thông, mục tiêu chính của dự án là dâng nước tạo cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường cho trung tâm đô thị phía đông tỉnh Quảng Ngãi...

Dự án gồm cống ngăn sông 19 khoang, với tổng bề rộng gần 720m; bốn khoang tràn piano; đường cá đi rộng 5m… Phần cầu, đường qua đập dài khoảng 1,4km, nối đảo Ngọc với xã An Phú (bờ nam) và phường Trương Quang Trọng (bờ bắc).

Khi đưa vào khai thác, đoạn hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16 km sẽ có 7 cầu đường bộ, tăng cường kết nối trung tâm và mở rộng không gian phát triển ven sông.

Theo ghi nhận của PV, hiện các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Hệ thống biển báo chỉ dẫn hướng tuyến, biển giới hạn tốc độ, vạch sơn phân làn, gờ giảm tốc… được bố trí đầy đủ, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.

tp-4166.jpg
Thông xe đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nối liền đôi bờ trong dịp Tết Nguyên đán.

Việc thông xe công trình vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ mang lại niềm phấn khởi cho người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông và khu vực lân cận.

Trước đó, ngày 16/1, tại buổi thị sát hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư rà soát kỹ các điều kiện kỹ thuật, chuẩn bị phương án vận hành thử nghiệm đập dâng trong năm 2026, đảm bảo công trình phát huy hiệu quả đầu tư, cải thiện cảnh quan sông Trà Khúc và chỉnh trang diện mạo đô thị trung tâm.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến nay khối lượng xây lắp toàn dự án đạt khoảng 97%, tương đương hơn 1.196 tỷ đồng giá trị thực hiện. Riêng hạng mục cầu và đường đã hoàn thành, đủ điều kiện thông xe phục vụ người dân trong dịp Tết.

Một số hình ảnh về đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc:

tp-4158.jpg
Khi đưa vào khai thác, đoạn hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16 km sẽ có 7 cầu đường bộ.
tp-4163.jpg
Cầu trên đập dâng giúp người dân qua lại thuận tiện.
tp-4157.jpg
tp-4162.jpg
Nhà điều hành trên đập dâng.
tp-4186.jpg
tp-4189.jpg
Hệ thống biển báo đường bộ trên đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã được lắp đặt đầy đủ, bảo đảm hướng dẫn người tham gia giao thông an toàn.
tp-4156.jpg
Người dân lưu thông trên đập dâng.
Nguyễn Ngọc
