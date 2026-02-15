Lan hồ điệp giảm giá sâu, người dân ‘săn’ chơi Tết

TPO - Cận Tết, nhiều cửa hàng lan ở Bắc Ninh bất ngờ hạ giá tới 20%, khiến thị trường hoa lan “nóng” trở lại. Từ sáng đến tối, người dân chen chân “săn” chậu lan hồ điệp giá mềm, vừa đẹp vừa hợp túi tiền để chưng Tết, tạo nên cảnh mua bán nhộn nhịp những ngày cuối năm.

Những ngày giáp Tết, dọc tuyến đường Lê Lợi, phường Bắc Giang (Bắc Ninh), các cửa hàng hoa lan sáng đèn từ sớm. Dòng người dựng xe kín vỉa hè, chen chân lựa từng chậu lan đủ sắc vàng, tím, trắng.

Tại cửa hàng lan của anh Hoàng Văn Đức, không khí mua bán diễn ra sôi động. Tấm biển “Giảm giá 20%” treo trước cửa là lý do khiến nhiều khách ghé vào. Bên trong, khách đứng chật kín, người hỏi giá, người nhờ nhân viên bọc chậu, người cẩn thận ngắm từng cánh hoa.

Cửa hàng lan của anh Hoàng Văn Đức giảm 20% giá bán. Ảnh: Nguyễn Thắng

Vừa bán xong chậu lan trị giá hơn 1 triệu đồng, anh Đức cho biết khoảng hai ngày nay anh quyết định hạ giá để xả hàng. Là một trong những cửa hàng lan lớn ở phường Bắc Giang, vụ Tết năm nay anh đã đạt điểm hòa vốn và có lãi nên chọn phương án giảm giá mạnh để đẩy nhanh hàng còn lại.

“Thời điểm này, người dân chủ yếu mua chậu lan giá vừa phải. Dòng sản phẩm từ 1 – 2 triệu đồng bán chạy nhất. Khách thích mua gọn nhẹ, dễ vận chuyển, hợp túi tiền”, anh Đức chia sẻ.

Theo anh Đức, tâm lý người tiêu dùng sát Tết thường chờ giá “mềm” mới quyết định xuống tiền. Nếu như trước đó, nhiều khách chỉ tham khảo thì nay quay lại chốt mua rất nhanh. Lượng khách tăng rõ rệt trong hai ngày gần đây, đặc biệt vào buổi chiều và tối.

Người dân vui mừng khi mua được hoa lan ưng ý chơi Tết với giá rẻ.

Bước ra từ cửa hàng anh Đức, anh Nguyễn Văn Tuấn – một công nhân trên địa bàn phường Bắc Giang cẩn thận buộc chậu lan nhỏ lên xe máy. Anh cho biết vừa mua với giá 500 nghìn đồng, thấp hơn đáng kể so với những ngày trước.

“Tôi là người lao động nên điều kiện kinh tế có hạn. Tôi chờ sát Tết, khi các cửa hàng hạ giá mới mua. Vẫn có lan để chơi mà giá phù hợp hơn”, anh Tuấn nói, gương mặt ánh lên vẻ hài lòng.

Không xa đó, cửa hàng lan Hồng Anh cũng treo biển giảm giá từ 10 – 20%. Bên trong, khoảng chục khách đang xem hàng; bên ngoài, xe máy đỗ thành hàng. Những chậu lan hồ điệp nhiều cành được đặt sát lối đi, thu hút người mua bởi sắc hoa tươi và mức giá đã điều chỉnh.

Cửa hàng lan Hồng Anh cũng giảm từ 10 -20% giá bán hoa lan.

Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết sau khi giảm giá, nhóm khách thu nhập trung bình chiếm đa số. “Các chậu lan từ 1 – 2 triệu đồng gần như đã bán hết. Khách chuộng loại vừa phải, không quá cầu kỳ nhưng vẫn sang trọng để trưng phòng khách hoặc bàn thờ ngày Tết”, người này nói.

Chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại phường Bắc Giang, sau khi cân nhắc đã quyết định mua chậu lan giá 2,5 triệu đồng. “Thấy chậu lan ưng ý, lại được giảm giá nên tôi mua luôn. Tết năm nào gia đình tôi cũng có chậu lan đặt phòng khách cho không khí tươi mới”, chị Hoa chia sẻ.

Một khách hàng phấn khởi mua được chậu hoa lan đẹp vừa túi tiền khi cửa hàng giảm giá.

Gần cửa hàng Hồng Anh, cửa hàng lan Hội Giang cũng đông khách ra vào. Chủ cửa hàng cho biết đã giảm 20% so với tuần trước. “Cận Tết, chúng tôi chủ động điều chỉnh giá để bán hết hàng, tránh tồn sau Tết. Năm nay sức mua nhìn chung ổn định, không đột biến nhưng cũng không ế ẩm”, chủ cửa hàng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, phân khúc dưới 2 triệu đồng là “điểm nóng” của thị trường lan những ngày này. Các chậu lan mini, lan 3 – 5 cành, kiểu dáng gọn gàng được tiêu thụ nhanh. Ngược lại, những chậu lớn, giá cao trên 5 triệu đồng bán chậm hơn.

Cận Tết, nhiều cửa hàng hoa lan xả hàng.

Một số chủ cửa hàng nhận định, người tiêu dùng năm nay có xu hướng chi tiêu thận trọng. Họ vẫn giữ thói quen chơi lan dịp Tết nhưng ưu tiên mức giá hợp lý. Nhờ chủ động nhập hàng phù hợp thị hiếu và điều chỉnh giá kịp thời, đa số cửa hàng không rơi vào tình trạng lỗ vốn.

“Chúng tôi tính toán kỹ từ đầu vụ, nhập đa dạng phân khúc. Đến thời điểm này, cơ bản đã có lãi. Giảm giá 10 – 20% cuối vụ vẫn đảm bảo lợi nhuận”, một chủ cửa hàng cho biết thêm.

Cửa hàng giảm giá, khách tấp nập đến mua chơi Tết.

Không khí mua bán tấp nập kéo dài đến tối muộn. Những chậu lan được bọc kỹ, chở đi trên xe máy len lỏi qua phố phường, mang theo sắc xuân về từng mái nhà. Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, hình ảnh người dân chọn lan, mặc cả vui vẻ, nâng niu từng cánh hoa tạo nên một gam màu rộn ràng của thị trường Tết ở Bắc Ninh.

Thị trường hoa lan giáp Tết năm nay vẫn giữ được sự ổn định. Người bán có lãi, người mua chọn được sản phẩm phù hợp túi tiền. Những tấm biển giảm giá cuối vụ không chỉ giúp cửa hàng giải phóng hàng tồn mà còn mở rộng cơ hội để nhiều gia đình có thêm một chậu lan rực rỡ trong ngày đầu năm mới.