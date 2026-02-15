Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, sớm đưa vào sử dụng

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng yêu cầu phân loại và xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện ngày 15/2 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho số lượng lớn các dự án tồn đọng. Bước đầu đã tháo gỡ cho 5.203 dự án, trong đó có 3.289 dự án đất đai với nguồn lực khơi thông khoảng 1,67 triệu tỷ đồng.

Phân loại và xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung xử lý dứt điểm tồn tại của các dự án, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quán triệt việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo trách nhiệm, kỷ cương, tinh thần chủ động giải quyết vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tồn đọng vào mục tiêu phát triển kinh tế; không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17 của Chính phủ về triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt các dự án cần tháo gỡ.

Cùng với đó, cần phân loại và xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền, chủ động giải quyết ngay các vướng mắc, thủ tục hành chính, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh. Tập trung xử lý vướng mắc cho các dự án, công trình có quy mô đầu tư lớn, các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội, năng lượng, bất động sản.

Đối với dự án vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo rõ nội dung vướng mắc, đề xuất giải pháp cụ thể bao gồm sửa đổi quy định pháp luật hoặc ban hành cơ chế đặc thù, gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo 751 và Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751) đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Luân Dũng
