TPHCM: [CLIP] Thanh niên bị nhóm cướp chặn đường khi về quê ăn Tết

TPO - Khi đang chạy xe máy trên đường về quê trong đêm, thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn đường, dùng hung khí tấn công, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Clip: Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc

Ngày 15/2, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết, qua truy xét nhanh, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 8 nghi can liên quan đến vụ một người đi đường bị cướp tấn công trong đêm.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 14/2, Công an xã Phú Giáo nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (tổ 4, ấp Tam Lập). Nạn nhân là anh Đặng Đình T. (SN 2004, ngụ xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai).

Anh T. trên đường về quê ăn Tết, khi đi đến gần cầu Tam Lập thì gặp 8 thanh niên chặn lại xin tiền. Lúc này, anh T. bỏ chạy thì bị 8 đối tượng cầm hung khí chạy theo. Khi đuổi kịp, nhóm đối tượng lao vào chém anh T. và cướp đi một số tài sản (chưa xác định rõ).

Nạn nhân bị nhóm đối tượng vây đánh, cướp tài sản

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhận định các đối tượng này rất manh động, thủ đoạn rất tàn nhẫn nên Công an xã Phú Giáo báo cáo nhanh về cho Ban Giám đốc Công an TPHCM và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được nghi phạm, tổ chức bắt toàn bộ đối tượng, thu giữ hung khí, phương tiện gây án.

Hiện Cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.