Xã hội

Google News

KHÁNH HÒA:

Đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng xây dựng đường Vành đai 3 tại Nha Trang

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án đường Vành đai 3 của tỉnh Khánh Hòa dài gần 6 km sẽ kết nối đường Nguyễn Tất Thành với Võ Nguyên Giáp, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Nha Trang.

Ngày 15/3, ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đơn vị này vừa có văn bản trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3 tại khu vực phía Nam Nha Trang. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng hơn 2.240 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị Khánh Hòa trong giai đoạn 2025 - 2029.

vanhdai32.tiff
Phối cảnh tuyến đường Vành đai 3. Ảnh: BQL Dự án Phát triển Khánh Hòa.

Theo đó, dự án đường Vành đai 3 được quy hoạch chạy song song với tuyến đường Vành đai 2 hiện hữu. Điểm đầu của dự án nằm tại đường Nguyễn Tất Thành và điểm cuối giao với đường Võ Nguyên Giáp, phường Nam Nha Trang. Tổng chiều dài toàn tuyến đạt gần 6 km, được chia thành ba đoạn chính: Đoạn 1 (Từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Phong Châu) dài 4,62 km, đoạn 2 (từ đường Phong Châu đến Khu đô thị Mỹ Gia) dài 0,73 km và đoạn 3 (từ Khu đô thị Mỹ Gia đến đường Võ Nguyên Giáp) dài 0,6 km.

Nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đề xuất tách công trình thành hai dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Vành đai 3 với tổng vốn hơn 1.667 tỷ đồng và do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với kinh phí gần 573 tỷ đồng và do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đảm nhiệm.

vanhdai31.jpg
Sơ bộ hướng tuyến dự án Đường Vành đai 3. Ảnh: BQL Dự án Phát triển Khánh Hòa.

Theo thiết kế sơ bộ, đường Vành đai 3 được xác định là công trình giao thông cấp II, thuộc nhóm dự án B. Tuyến đường được thiết kế với vận tốc đạt 50 km/h, đảm bảo khả năng lưu thông nhanh chóng và an toàn. Quy mô mặt cắt ngang của tuyến đường rộng 37 m, bao gồm 4 làn xe cơ giới. Dải phân cách giữa rộng 7 m và vỉa hè mỗi bên rộng khoảng 5 m, tạo không gian thông thoáng cho người đi bộ và cây xanh.

Dự án đường Vành đai 3 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng giao thông từ phía Tây và Tây Nam Nha Trang đi Sân bay quốc tế Cam Ranh, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam. Khi dự án hoàn thành, áp lực phương tiện trên các trục đường huyết mạch như: Thích Quảng Đức, Lê Hồng Phong, Vành đai 2 và Quốc lộ 1 sẽ được giảm thiểu đáng kể, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lữ Hồ
