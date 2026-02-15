Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phú Thọ:

Xử lý nhiều phương tiện 'nhồi nhét' hành khách

TPO - Trong cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Phú Thọ đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 152 trường hợp xe khách vi phạm, tổng số tiền phạt trên 812 triệu đồng. Nhiều xe chở quá số người gấp 2–3 lần quy định.

Ngày 15/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại dịp lễ Tết, lực lượng CSGT đã huy động tối đa quân số, phương tiện bám tuyến, bám địa bàn; tăng cường phân luồng, hướng dẫn giao thông, đồng thời tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách.

Xe khách chở gấp đôi số người theo quy định.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, trong ngày 13/2, qua tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT phát hiện, lập biên bản 152 trường hợp xe ô tô khách vi phạm, với tổng số tiền phạt trên 812 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều phương tiện vi phạm lỗi chở quá số người quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, lúc 22h30 ngày 13/2, tổ công tác kiểm tra xe khách BKS 25B-xxx.92 do tài xế Nguyễn Minh T (SN 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển, phát hiện xe chở 65/34 người; chở hàng hóa vượt kích thước bao ngoài; thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tổng mức phạt tối đa 67,8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX); chủ phương tiện có thể bị phạt tới 174 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chỉ 15 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe khách BKS 25B-xxx.35 do Lê Văn N (SN 1991, trú tại Lai Châu) điều khiển, phát hiện chở 91/44 người, cùng các lỗi tương tự. Tổng mức phạt tối đa 80,8 triệu đồng; chủ phương tiện bị phạt tối đa 174 triệu đồng.

Hành khách chen chúc ngồi các khu vực trong xe khách.

Rạng sáng 14/2, thêm hai xe khách khác bị phát hiện chở quá số người, trong đó có xe chở 73/22 người, không có phù hiệu kinh doanh vận tải. Các trường hợp này đều bị xử phạt ở mức cao, trừ điểm giấy phép lái xe và xử lý trách nhiệm chủ phương tiện theo quy định.

Lực lượng chức năng nhận định, hành vi chở quá số người là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến nguy cơ lật xe, mất kiểm soát, gia tăng hậu quả khi xảy ra va chạm. Việc xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Lực lượng CSGT Phú Thọ khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ xe khách nhồi nhét khách, chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông; đồng thời tích cực phản ánh vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong dịp cao điểm.

#Phú Thọ #giao thông #xử lý vi phạm #xe khách #an toàn giao thông #Tết Nguyên đán

