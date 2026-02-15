Anh hùng Hồ Đức Vai qua đời

TPO - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Hồ Đức Vai, người dân tộc Pa Kô từng tham gia hơn 24 trận đánh ở chiến trường A Lưới (Huế) và 5 lần vinh dự được gặp Bác Hồ, vừa qua đời, hưởng thọ 86 tuổi.

Ngày 15/2, chính quyền xã A Lưới 2 (TP. Huế) tổ chức tang lễ đối với Anh hùng LLVTND Hồ Đức Vai tại tư gia trên đường A Sáp (thôn 4, xã A Lưới 2). Ông Vai qua đời do tuổi cao, sức yếu.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đức Vai. Ảnh: CTTĐT xã A Lưới 2

Anh hùng Hồ Đức Vai là người dân tộc Pa Kô, đồng thời là chú ruột của Anh hùng LLVTND Hồ A Nun - người từng gùi hơn 179 tấn vũ khí trên tuyến đường Trường Sơn và Anh hùng LLVTND Hồ Kan Lịch - nữ chiến sĩ Pa Kô từng dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ.

Trong giai đoạn từ năm 1960 - 1965, ông Vai tham gia hơn 24 trận đánh tại huyện miền núi A Lưới, trực tiếp tiêu diệt 42 lính Mỹ. Năm 1965, ông trở thành người dân tộc Pa Kô đầu tiên ở miền Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặc biệt, ông Vai vinh dự 5 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Bác đặt tên là Hồ Đức Vai, góp phần phổ biến họ Hồ tại huyện vùng cao biên giới A Lưới trong thời kỳ đó.

Sau chiến tranh, ông trở về quê hương và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương như Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới.

Theo chính quyền địa phương, lễ viếng Anh hùng LLVTND Hồ Đức Vai bắt đầu từ trưa 15/2. Lễ truy điệu diễn ra lúc 9h và lễ an táng vào 11h ngày 16/2 tại Nghĩa trang thôn 1, xã A Lưới 2, TP. Huế.