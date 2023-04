Nhiều xe khách ‘nhồi nhét’ trước nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4

TPO - Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát hiện, xử lý 4 xe kinh doanh vận tải “nhồi nhét” khách, cá biệt có xe vượt quá gần 20 người.

Ngày 28/4, thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản xử lý tới 4 trường hợp xe khách có hành vi chở quá số người quy định.

Trước đó, khoảng 17h ngày 27/4, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 dừng kiểm tra ô tô khách BKS 28B-005.XX do tài xế B.V.N (SN 1988, trú tại Hòa Bình) điều khiển. Quá trình kiểm tra, xe ô tô của ông N. lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở quá 4 người.

Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt tài xế với lỗi "Vi phạm chở quá 4 người trở lên trên xe loại từ 16 đến 30 chỗ ngồi".

Hơn 2 tiếng sau, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra ô tô loại 40 chỗ, BKS 15B-044.XX do tài xế N.V.C (SN 1978, trú tại Hưng Yên) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, ô tô đang chở 59 hành khách, quá 17 người so với quy định.

Ngoài 2 xe ô tô trên, đơn vị còn phát hiện ô tô 40 chỗ, BKS 15F-010.XX do tài xế V.N.T (SN 1983, trú tại Ninh Bình) điều khiển chở quá 8 người so với quy định; ô tô BKS 27F-000.XX do tài xế T.Đ.C (SN 1980, trú tại Hưng Yên) điều khiển chạy tuyến Điện Biên - Quảng Ninh chở quá 16 người.

Theo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6, trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, do lưu lượng hành khách đi lại tăng cao nên nhiều nhà xe, tài xế đã tranh thủ chở thêm khách.

"Nắm bắt được việc này, đơn vị đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ ra quân, tuyên truyền, xử lý nghiêm theo quy định" - chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết.