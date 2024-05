Nhậu tối cuối tuần, người thợ xây 'dính cồn' gấp 2 lần mức kịch khung

Khi được hỏi về lý do vi phạm, anh N. cho biết do nay là cuối tuần nên buổi tối cùng ngày anh có ngồi nhậu với đồng nghiệp. Do uống quá chén, anh N. đã dính vi phạm ở mức rất cao 0,827mg/lít khí thở.

Đêm 5/5, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 21h10, tổ công tác phát hiện xe máy BKS 18S1-80.xx, do anh P.H.N. (SN 1977, quê Nam Định) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh N. vi phạm ở mức rất cao 0,827mg/lít khí thở, gấp 2 lần mức vi phạm kịch khung (0,4mg/lít khí thở). Với mức vi phạm này, anh N. sẽ bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Khi được hỏi về lý do vi phạm, anh N. cho biết cuối tuần nên buổi tối anh ngồi nhậu với anh em làm cùng, uống quá chén và "quên" nhờ người đưa về. "Tôi làm nghề thợ xây, cả lương cả phụ cấp được khoảng hơn 5 triệu. Với mức xử phạt như này thì tôi làm cả tháng cũng không đủ để nộp phạt", anh N. than thở. Lúc 20h27, tổ công tác kiểm tra ông N.V.T. (SN 1960, ở Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29V1-444.xx, phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,335mg/lít khí thở. "Hôm nay tôi có ngồi nhậu với một số đồng đội cũ nên trót uống vài chén rượu. Tôi biết hành vi vi phạm của mình sai, mong các đồng chí bỏ qua giúp, lần sau tôi sẽ hứa không tái phạm", ông T. trình bày. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt với người đàn ông này. Lúc 20h55, tổ công tác phát hiện xe máy mang BKS 37M1-911.xx, do anh N.Q.H. (SN 1980, quê Nghệ An) điều khiển đi từ quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ ra và định rẽ vào ngõ nhỏ. Tổ công tác áp sát yêu cầu anh H. dừng xe chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, anh H. dính vi phạm ở mức 0,037mg/lít khí thở. "Hôm nay trời nóng, tôi vào quán bia gần nhà tranh thủ uống một cốc cho mát rồi đi về, không ngờ lại bị CSGT phát hiện xử phạt", anh H. nói. Với vi phạm kể trên, anh H. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày. Tiếp đó, lúc 21h, tổ công tác phát hiện xe máy mang BKS 29L1-84.xx, do ông T.V.Q. (ở Hà Nội) điều khiển phía sau chở theo một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra nồng độ cồn với ông Q., người đàn ông này vi phạm ở mức 0,308 mg/lít khí thở. Ông Q. nói rằng buổi tối cùng ngày có đi ăn đám giỗ và đã sử dụng rượu. Với vi phạm kể trên, ông Q. sẽ bị xử phạt 4,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 17 tháng. Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhau-toi-cuoi-tuan-nguoi-tho-xay-dinh-con-gap-2-lan-muc-kich-khung-20240506002725363.htm Theo Dân Trí