17 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM đêm giao thừa

Ngọc Lâm
TPO - Ngoài 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, giao thừa năm nay TPHCM sẽ có thêm 13 điểm bắn tầm thấp phục vụ người dân. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút từ 0h ngày 17/2.

Theo UBND TPHCM, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 17 điểm. Trong đó, có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp ở khu vực đầu hầm sông Sài Gòn thuộc phường An Khánh; khu vực trung tâm thành phố mới thuộc phường Bình Dương; quảng trường Tam Thắng ở phường Vũng Tàu và quảng trường Công viên Bà Rịa thuộc phường Bà Rịa. Tổng số 4 điểm này có đến 2600 quả pháo tầm cao được bắn lên trong đêm giao thừa với hàng trăm giàn pháo.

image-2.jpg
Pháo hoa chào đón năm mới 2026 ở TPHCM. Ảnh: Duy Anh.

Ngoài ra, có thêm 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng, sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh, chợ Bình Điền (phường Bình Đông).

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi ở xã An Nhơn Tây; quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; tòa tháp SAIGON MARINA IFC trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn; khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở xã Tân Nhựt; dự án khu dân cư Vườn Cau ở phường Lái Thiêu.

Đặc biệt năm nay còn có các điểm bắn mới ở Khu đô thị - thương mại - dịch vụ quảng trường xanh thuộc phường Đông Hòa; khu di tích Cầu tàu 914 thuộc đặc khu Côn Đảo; khu biệt thự Kim Long ở cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè và Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác ở xã Cần Giờ.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút. Từ 0h đến 0h15 ngày 17/2.

image-3.jpg
17 điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ ở TPHCM kéo dài 15 phút ngày 17/2. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Kinh phí bắn pháo hoa do Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các địa phương, đơn vị có liên quan đảm nhận. Công an TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ, các địa điểm bắn pháo hoa nổ và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa nổ. Đồng thời triển khai phương tiện chữa cháy trong quá trình vận chuyển, chuẩn bị, thực hành bắn pháo hoa nổ, bố trí ca nô, lực lượng túc trực tại các điểm bắn để sẵn sàng xử lý tình huống.

Ngọc Lâm
