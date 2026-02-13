Bamboo Airways làm việc với Boeing, tái khởi động hợp tác chiến lược

Vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập hãng hàng không Bamboo Airways đã có cuộc trao đổi với ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam về định hướng tái khởi động Hợp đồng đã ký và nâng tầm hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways. Đại diện hãng Bamboo Airways ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc cùng Ban điều hành Hãng cũng đã làm việc với Ông ZiZhang Ng, Giám đốc kinh doanh Khu vực Châu Á và Châu Đại Dương thuộc Tập đoàn Boeing.

Ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam và Ông Trịnh Văn Quyết nhà sáng lập Bamboo Airways trao nhận mô hình tàu bay Boeing 787-9

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhìn lại các dấu mốc hợp tác quan trọng trước đây. Bamboo Airways và Boeing từng ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc mua tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời thiết lập các thỏa thuận khung nhằm xây dựng nền tảng hợp tác dài hạn.

Trong quá trình phát triển đội bay đường dài, Bamboo Airways từng khai thác đội tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner, đóng vai trò chủ lực trong chiến lược kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế trọng điểm như Đức, Anh, Úc…Đặc biệt, Bamboo Airways cũng là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành hành trình bay thẳng không dừng giữa Việt Nam và Mỹ, một dấu mốc quan trọng góp phần nâng cao vị thế của Hãng trên bản đồ hàng không khu vực. Bamboo Airways được vinh danh là “Hãng Hàng không khu vực hàng đầu Châu Á (World Travel Awards 2020 -2025) và đạt an toàn bay tuyệt đối, vận chuyển hàng triệu lượt khách mỗi năm, duy trì tỉ lệ bay đúng giờ (OTP) cao nhất ngành hàng không Việt Nam trong nhiều năm. Trong giai đoạn thị trường chịu tác động mạnh từ đại dịch COVID-19, tiến độ triển khai một số nội dung hợp tác giữa hai bên đã có thời điểm gián đoạn.

Hiện nay, trong bối cảnh hoạt động khai thác đang từng bước ổn định và chiến lược phát triển trung - dài hạn được định hình rõ nét, Bamboo Airways đã và đang khôi phục và tiếp tục phát triển các khuôn khổ hợp tác đã được thiết lập, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thị trường và định hướng chiến lược của cả hai bên.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết nhà sáng lập Bamboo Airways đã trao đổi với Boeing về định hướng trong thời gian tới. Trên cơ sở tối ưu hóa cấu trúc đội tàu và nâng cao hiệu quả vận hành, Hãng đề xuất phương án thuê các tàu bay thế hệ mới 737 MAX thân hẹp nhằm cải thiện hiệu quả nhiên liệu, kiểm soát chi phí và tăng tính linh hoạt trong điều phối mạng bay.

Cũng trong khuôn khổ nội dung trao đổi, Bamboo Airways đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ các chương trình đào tạo và chuyển giao năng lực khai thác liên quan đến dòng Boeing thế hệ mới 737 MAX, bao gồm đào tạo tổ bay, đội ngũ kỹ thuật và nhân sự hỗ trợ vận hành. Việc đầu tư đồng bộ vào nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và duy trì tiêu chuẩn an toàn theo chuẩn mực quốc tế.

CEO Boeing tại Việt Nam ông Michael Vu ủng hộ và bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng Bamboo Airways. Ông cũng rất vui mừng khi thấy định hướng rõ ràng và quyết tâm của nhà sáng lập Hãng trong giai đoạn phát triển mới.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi trong thời gian tới để cụ thể hóa các nội dung, hướng tới khuôn khổ hợp tác thực chất, phù hợp với chiến lược phát triển của Bamboo Airways và định hướng toàn cầu của Boeing.