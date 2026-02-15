Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Những khoảnh khắc đưa Cần Giờ “chiếm sóng” mùa Valentine và Tết đoàn viên

P.V

Valentine năm nay rơi đúng ngày 27 Tết, khi nhịp yêu thương của đôi lứa hòa cùng không khí sum vầy của gia đình. Giữa biển trời lộng gió và sắc mai - đào bung nở, Green Paradise Tết Fest tại Cần Giờ trở thành điểm hẹn cảm xúc của mùa xuân: nơi những cái nắm tay hẹn hò, những tiếng cười trẻ nhỏ và ước mơ về một mái nhà bên rừng, kề biển cùng hiện hữu.

Valentine tôn vinh tình yêu giữa trời xuân Cần Giờ

Sáng 14/2, đại lộ trung tâm Vinhomes Green Paradise rộn ràng từ rất sớm. Dòng người đổ về không ngớt, từ các cặp đôi diện đồ xinh check-in Valentine, nhóm bạn trẻ háo hức săn ảnh đẹp, đến những gia đình ba thế hệ tay trong tay dạo hội. Cả không gian như được “bật chế độ” lễ hội cao điểm ngay giữa những ngày đầu xuân.

Dàn khinh khí cầu rực sắc neo mình giữa nền trời xanh trở thành phông nền “tuyệt đối điện ảnh” cho hàng trăm bức ảnh Valentine. Nhiều bạn trẻ chia sẻ họ “đổi kèo” du lịch phút chót khi thấy hình ảnh Cần Giờ phủ sóng mạng xã hội những ngày qua.

Tụi mình định đi Đà Lạt, nhưng khi thấy video khinh khí cầu ở Cần Giờ trên TikTok, thì mình đổi lịch luôn. Không ngờ Cần Giờ lại có lễ hội xuân đẹp và quy mô đến vậy”, Nguyễn Duy - Bảo Hà, một đôi bạn trẻ từ Tây Ninh, chia sẻ.

picture1.jpg
Lễ hội xuân Cần Giờ mang tới chuỗi trải nghiệm “lần đầu trong đời” cho du khách

Bên cạnh đó, những màn trình diễn dù lượn mang đến trải nghiệm đầy hứng khởi giữa trời xuân. Những cánh dù lướt qua bầu trời trong tiếng reo hò khiến buổi hẹn Valentine trở thành một cuộc dạo chơi ngoài trời đầy hứng khởi.

a3.jpg
Green Paradise Tet Fest mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt cho các cặp đôi trong ngày Valentine

Ở Cần Giờ, Valentine không bó hẹp trong câu chuyện của những trái tim trẻ. Giữa cung đường 600 gốc mai - đào nở rộ, những “mối tình trăm tuổi” cũng được tôn vinh theo cách rất riêng.

Anh Ngô Viết Long (TP.HCM) cho biết đã âm thầm lên kế hoạch đưa cả gia đình đến lễ hội xuân Cần Giờ, vừa để ba thế hệ sum vầy dịp Tết, vừa tạo bất ngờ nhỏ cho ông bà trong ngày Valentine. Kết quả vượt ngoài mong đợi.

Lâu lắm rồi mới lại đi hội xuân đông vui như thế này. Con cháu đưa đi, ông bà cũng thấy háo hức như tụi nhỏ, tâm hồn như trẻ ra vài tuổi”, ông Ngô Văn Kiên (TP.HCM) chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

a5.jpg
Vô số góc ảnh đẹp tại Green Paradise Tet Fest trở thành chứng nhân tình yêu của mọi lứa tuổi

Tết đoàn viên sum vầy giữa sắc xuân, ước mơ về những ngôi nhà tương lai

Valentine tại Green Paradise Tet Fest đã vượt khỏi khuôn khổ một ngày lễ dành cho đôi lứa, để trở thành điểm hẹn đoàn viên những ngày giáp Tết. Tại các đại cảnh xuân, dễ dàng bắt gặp hình ảnh gia đình ba thế hệ cùng chụp ảnh đầu năm, lưu giữ khoảnh khắc sum vầy giữa biển trời khoáng đạt.

Anh Đức Trí (37 tuổi) cho biết anh lái xe từ Đồng Nai đưa cả nhà tới Cần Giờ du xuân. Một trong những lý do là đã lâu lắm rồi gia đình anh chưa có được một bức ảnh đông đủ các thành viên.

“Bố mẹ thì ngày càng già đi, con trẻ cũng sẽ lớn và rời xa vòng tay mình. Những dịp cả gia đình quây quần như thế này thật sự đáng trân trọng”, anh chia sẻ.

a7.jpg
Hình ảnh chiếm sóng mạng xã hội dịp này còn là nụ cười của các gia đình du xuân tại Cần Giờ

Cũng chọn Cần Giờ làm điểm du xuân, gia đình chị Hoài Thu, Việt kiều Hà Lan, kết hợp khám phá rừng Sác vào buổi sáng và dạo hội xuân buổi chiều.

Tại Green Paradise Tết Fest, các con chị háo hức khi được tham gia workshop thủ công làm vòng treo cửa, trang trí bao lì xì Tết. Buổi tối, cả nhà quây quần bên gian hàng ẩm thực rực ánh đèn, thưởng thức đặc sản ba miền trong không khí nhộn nhịp nhưng vẫn đủ thư thả để trò chuyện.

“Tụi nhỏ vui lắm. Tết này chắc các cháu sẽ nhớ mãi là năm đầu tiên được tự tay làm đồ Tết, xem múa Lân Sư Rồng và cùng bố mẹ trải nghiệm không khí xuân quê hương giữa thiên nhiên Cần Giờ”, chị Hoài Thu chia sẻ.

“Ở trong trung tâm sẽ không bao giờ có được không khí trong lành, mát mẻ, không ồn ào, khói bụi như ở Cần Giờ. Hy vọng môi trường sống xanh sẽ giúp cả gia đình mạnh khỏe hơn, ông bà cũng sống thọ hơn. Đó chẳng phải những điều mà chúng ta đều mong ước mỗi dịp Tết sao”, anh Long cho biết.

Valentine năm nay, vì thế, không dừng lại ở những bức ảnh rực rỡ dưới khinh khí cầu hay những cái nắm tay ấm áp giữa con đường mai - đào đẹp nhất TP.HCM. Đó là khoảnh khắc nhiều người nhận ra yêu thương không chỉ nằm ở hôm nay, mà còn ở ước mơ về một mái nhà ngày mai. Và Cần Giờ, giữa mùa xuân rực rỡ ấy, đang dần trở thành nơi lưu giữ cả hai.

Từ nay tới hết 28/2/2026 (tức 12 tháng Giêng), du khách tới Lễ hội Green Paradise Tet Fest Cần Giờ sẽ có dịp tham gia vô vàn hoạt động vui chơi, trải nghiệm “cực đã” như: Workshop, Làm bao lì xì, Trải nghiệm dù lượn trên không, Ngắm biển trên khinh khí cầu, Trò chơi, hoạt động dân gian (phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, tô màu mặt gỗ, kéo co, ông đồ cho chữ…), bốc thăm trúng thưởng tại cây lì xì; thưởng thức nhạc Acoustic, diễu hành du xuân - vui hội tháng Giêng, nguyện cầu may mắn bên “cụ” mai già 150 tuổi…

Đặc biệt, trong đêm giao thừa (17/2), màn bắn pháo hoa tầm cao lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Cần Giờ, hứa hẹn mang tới trải nghiệm không thể quên cho du khách có mặt tại đây trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

