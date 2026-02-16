Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xuân không nghỉ trên đại công trường 3.300 tỷ đồng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày cận Tết, khi nhiều gia đình còn quây quần sum họp, hàng chục công nhân tại Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau vẫn miệt mài bám công trường, thi công xuyên Tết để sớm đưa dự án về đích. Dự án quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.

Dưới cái nắng Xuân, công trường Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng), không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương, nhịp nhàng. Tiếng máy móc vận hành, tiếng trao đổi công việc vang lên liên hồi. Mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả đều chung tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giữ nhịp thi công xuyên Tết để công trình sớm hoàn thành.

631515220-888349640750128-6219569780498208081-n.jpg
634941097-1388546373046356-2090483846398206198-n.jpg
Hàng chục công nhân làm việc xuyên Tết tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Thợ xây Nguyễn Văn Định (36 tuổi, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) cho biết, anh cùng nhiều đồng nghiệp đã đăng ký làm việc xuyên Tết. “Ngoài tiền thưởng trước đó, anh em làm xuyên Tết còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi khác. Ngày Xuân không được sum vầy bên gia đình ai cũng chạnh lòng, nhưng khi đã nhận việc phải có trách nhiệm và cố gắng hết sức”, anh Định chia sẻ.

Cũng chung tâm tư ấy, ông Nguyễn Minh Tâm (39 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau) cho biết, người con của quê hương, ông càng ý thức rõ ý nghĩa của công trình đối với người dân địa phương.

“Khi Bệnh viện Đa khoa Cà Mau 1.200 giường hoàn thành, bà con sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà, không phải vất vả chuyển lên tuyến trên. Ngoài trách nhiệm với công việc, chúng tôi còn mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé cho quê hương”, ông Tâm bộc bạch.

628252697-1869489447776586-3689406352723766489-n.jpg
633268544-1621274092388081-4200230254811868520-n.jpg
Dù ngày Tết, công nhân vẫn miệt mài thi công, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Theo ông Trần Xuân Thủy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất công nghiệp Xây lắp 3 (nhà thầu), thông thường công trường có hơn 300 lao động làm việc. Riêng trong dịp Tết, khoảng 70 công nhân được bố trí làm không nghỉ, đảm nhiệm những hạng mục quan trọng nhằm duy trì tiến độ chung.

“Việc duy trì lực lượng thi công xuyên Tết giúp các hạng mục trọng yếu không bị gián đoạn. Sau kỳ nghỉ, toàn bộ công nhân quay lại sẽ có ngay mặt bằng và khối lượng công việc để tiếp tục triển khai, bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án”, ông Thủy nói.

627861369-1753290229030025-1218900479024023762-n.jpg
634214159-893589439957546-1539263352240998138-n.jpg
Không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương, nhịp nhàng. Tiếng máy móc vận hành, tiếng trao đổi công việc vang lên liên hồi.

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực cực Nam Tổ quốc.

Tân Lộc
