Bắt giam một giám đốc lừa đảo đào tạo, làm giả chứng chỉ y khoa

Nguyễn Thành
TPO - Để lừa đảo, La Thế Quang sử dụng fanpage Facebook của Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan đăng tải thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo kỹ thuật viên trị liệu chuyên sâu, đồng thời đưa ra thông tin gian dối có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam để chiếm đoạt tài sản của học viên.

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với La Thế Quang (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng, là Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

khoi-to-5335.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với La Thế Quang

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, La Thế Quang sử dụng fanpage Facebook của Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan đăng tải thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo kỹ thuật viên trị liệu chuyên sâu.

Đối tượng quảng bá rầm rộ, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng trung tâm có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam, cam kết sau khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chính quy do nhà trường cấp.

Tin tưởng nội dung quảng cáo, 9 học viên đã nộp hồ sơ và đóng học phí với tổng số tiền 99,5 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định giữa Công ty TNHH La Hoàng Nhân và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.

Chương trình đào tạo do Quang tự biên soạn, tự giảng dạy. Để tạo lòng tin, đối tượng đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội với giá 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học, qua đó tiếp tục thu hút thêm người đăng ký. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án liên hệ Cơ quan Công an để được hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Qua vụ việc, cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân có nhu cầu học tập, bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực y khoa cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của cơ sở đào tạo, tránh bị lợi dụng “tiền mất tật mang” và có thể đối diện rủi ro pháp lý khi sử dụng giấy tờ, chứng chỉ giả.

Nguyễn Thành
