Tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung, thách thức CSGT bị phạt 35 triệu đồng

TPO - Ngoài bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng, ông L. còn bị tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện.

Ngày 16/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đối với một trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, đồng thời có thái độ không hợp tác, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/2, Tổ tuần tra kiểm soát số 01, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ tại phường Tây Hiếu (Nghệ An) đã dừng kiểm tra xe ô tô bán tải BKS 37B-149.10.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với ông L.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác yêu cầu lái xe hạ kính để đo nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành, ngồi trong xe hạ thấp kính để hút thuốc. Dù được tuyên truyền, vận động, giải thích nhiều lần, tài xế vẫn không hợp tác, thậm chí có dấu hiệu tăng ga.

Để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, tổ công tác đã nhanh chóng mở cửa xe, tiếp tục vận động lái xe xuống làm việc. Tuy nhiên, người này vẫn ngồi trong xe hút thuốc, yêu cầu được xem chuyên đề kiểm tra và có thái độ thách thức lực lượng CSGT.

Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT, đồng thời phối hợp với lực lượng hình sự và Công an phường Tây Hiếu đến hỗ trợ tuyên truyền, vận động. Sau đó, lái xe mới xuống xe làm việc.

Tài xế vi phạm ở mức 0,466 mg/L khí thở.

Danh tính người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Văn L. (SN 1979), trú tại thôn Tam Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,466 mg/L khí thở – vượt quá 0,4 mg/L, thuộc mức vi phạm cao nhất theo quy định.

Trong quá trình lập biên bản, ông L. không ký vào biên bản vi phạm, yêu cầu lực lượng chức năng cho xem chuyên đề và đề nghị ghi thêm một số nội dung không đúng mẫu biên bản. Mặc dù tổ công tác đã giải thích rõ quyền giải trình theo quy định pháp luật, người này vẫn không ký xác nhận.

CSGT lập biên bản niêm phong phương tiện, chở về nơi tạm giữ.

Trước hành vi trên, tổ công tác đã mời người làm chứng và tiến hành lập biên bản đối với lỗi điều khiển ô tô trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L; đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe và niêm phong phương tiện theo quy định.

Theo quy định hiện hành, với mức vi phạm nồng độ cồn nêu trên, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.