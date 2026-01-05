Hai tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn

TPO - Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã phát hiện 2 tài xế xe buýt có nồng độ cồn khi lái xe trong dịp Tết Dương lịch. Hiện ngành chức năng đã lập biên bản, xử phạt các trường hợp vi phạm.

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng phát hiện 2 tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn.

Theo Công an Hà Tĩnh, trước đó, vào khoảng 7h ngày 4/1, trong quá trình làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1, đoạn qua phường Nam Hồng Lĩnh, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1 đã dừng kiểm tra xe buýt biển kiểm soát 37H-096.xx do tài xế Đ.M.T. (SN 1976, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông từ ga Vinh đi thành phố Hà Tĩnh (cũ).

Kết quả cho thấy tài xế T. có nồng độ cồn 0,051mg/l khí thở.

Công an kiểm tra phát hiện tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó vào ngày 3/1, công an cũng phát hiện ông C.V.S. (SN 1971, trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển xe buýt biển kiểm soát 37H-104.xx chạy tuyến Hà Tĩnh - thành phố Vinh (cũ) có nồng độ cồn 0,025 mg/l khí thở.

Được biết, hai xe buýt nêu trên thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty cổ phần tại Nghệ An.

Hiện ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tài xế vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng lập biên bản 560 trường hợp vi phạm giao thông, gồm 171 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 105 trường hợp chạy quá tốc độ, còn lại là các lỗi khác. Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người bị thương, một người tử vong.