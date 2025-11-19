Xử lý nhiều tài xế vi phạm từ hình ảnh người dân cung cấp

TPO - Qua hình ảnh người dân cung cấp và tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý các trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 19/11, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu đơn vị vận tải xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm của tài xế xe buýt trên quốc lộ 51.

Xe buýt vi phạm bị ghi lại hình ảnh

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 15/11. Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh chiếc xe buýt tuyến số 2 biển số 60B-056.52 đang di chuyển trên quốc lộ 51 (hướng từ xã Long Thành đi phường Phước Tân) thì đột ngột chuyển làn, tạt đầu ô tô khác, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi clip được đăng tải, cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác định tài xế xe buýt là ông N.T.Đ. Ông Đ. thừa nhận hành vi lái xe thiếu quan sát và giải thích hành động đánh lái gấp sang làn đường khác là do phản xạ khi xe tải phía trước giảm tốc độ đột ngột. Tuy nhiên, hành động này đã suýt dẫn tới va chạm giao thông.

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) - đơn vị quản lý xe buýt nói trên, đã đình chỉ hoạt động đối với tài xế N.T.Đ. và yêu cầu toàn bộ tài xế trong công ty rút kinh nghiệm chung nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ thông tin trên để tiến hành xử lý theo quy định.

Hình ảnh xe ô tô con đi không đúng làn đường

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) cũng đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế Đ.V.N (50 tuổi, ngụ phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai) về hành vi đi không đúng làn đường quy định.

Trước đó, trang fanpage Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) nhận được clip người dân ghi lại hình ảnh ô tô con biển số 93H-066.xx lưu thông tại Km75 Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai) vượt bên phải, đi sai làn đường.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 đã nhanh chóng xác minh và xác định người điều khiển phương tiện là tài xế Đ.V.N. Tại buổi làm việc vào sáng 18/11, ông N. thừa nhận hành vi điều khiển xe sai làn và cam kết với lực lượng chức năng sẽ không tái phạm các vi phạm tương tự.

Mô tô do N.D.T. điều khiển vượt tốc độ cho phép

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) cũng xử lý một “phượt thủ” có hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm tốc độ cho phép cùng nhiều vi phạm khác khi lưu thông trên quốc lộ 20.

Trước đó, vào lúc 12h41 ngày 17/11, trong quá trình tuần tra tại Km33+700 Quốc lộ 20 (đoạn qua xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai), tổ công tác CSGT phát hiện một xe mô tô chở hai người (một nam, một nữ) không gắn biển số, chạy với tốc độ 84 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép lưu thông tối đa 50 km/h. Việc chạy quá tốc độ hơn 34 km/h và không có biển số đã gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT tổ chức chốt chặn và dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển được xác định là N.D.T. (18 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Tại thời điểm kiểm tra, T. không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với N.D.T. về 4 hành vi vi phạm, gồm: Chạy quá tốc độ quy định; Điều khiển phương tiện không gắn biển số; Không có giấy phép lái xe; Không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đơn vị này đang tiến hành xác minh chủ sở hữu phương tiện để xử lý theo quy định.