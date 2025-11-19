Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xử lý nhiều tài xế vi phạm từ hình ảnh người dân cung cấp

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua hình ảnh người dân cung cấp và tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý các trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 19/11, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu đơn vị vận tải xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm của tài xế xe buýt trên quốc lộ 51.

xe-bus.jpg
Xe buýt vi phạm bị ghi lại hình ảnh

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 15/11. Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh chiếc xe buýt tuyến số 2 biển số 60B-056.52 đang di chuyển trên quốc lộ 51 (hướng từ xã Long Thành đi phường Phước Tân) thì đột ngột chuyển làn, tạt đầu ô tô khác, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi clip được đăng tải, cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác định tài xế xe buýt là ông N.T.Đ. Ông Đ. thừa nhận hành vi lái xe thiếu quan sát và giải thích hành động đánh lái gấp sang làn đường khác là do phản xạ khi xe tải phía trước giảm tốc độ đột ngột. Tuy nhiên, hành động này đã suýt dẫn tới va chạm giao thông.

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) - đơn vị quản lý xe buýt nói trên, đã đình chỉ hoạt động đối với tài xế N.T.Đ. và yêu cầu toàn bộ tài xế trong công ty rút kinh nghiệm chung nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ thông tin trên để tiến hành xử lý theo quy định.

xu-phat-gt-bp.jpg
Hình ảnh xe ô tô con đi không đúng làn đường
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) cũng đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế Đ.V.N (50 tuổi, ngụ phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai) về hành vi đi không đúng làn đường quy định.
Trước đó, trang fanpage Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) nhận được clip người dân ghi lại hình ảnh ô tô con biển số 93H-066.xx lưu thông tại Km75 Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai) vượt bên phải, đi sai làn đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 đã nhanh chóng xác minh và xác định người điều khiển phương tiện là tài xế Đ.V.N. Tại buổi làm việc vào sáng 18/11, ông N. thừa nhận hành vi điều khiển xe sai làn và cam kết với lực lượng chức năng sẽ không tái phạm các vi phạm tương tự.

xu-phat-mo-to.jpg
Mô tô do N.D.T. điều khiển vượt tốc độ cho phép

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) cũng xử lý một “phượt thủ” có hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm tốc độ cho phép cùng nhiều vi phạm khác khi lưu thông trên quốc lộ 20.

Trước đó, vào lúc 12h41 ngày 17/11, trong quá trình tuần tra tại Km33+700 Quốc lộ 20 (đoạn qua xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai), tổ công tác CSGT phát hiện một xe mô tô chở hai người (một nam, một nữ) không gắn biển số, chạy với tốc độ 84 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép lưu thông tối đa 50 km/h. Việc chạy quá tốc độ hơn 34 km/h và không có biển số đã gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT tổ chức chốt chặn và dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển được xác định là N.D.T. (18 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Tại thời điểm kiểm tra, T. không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.
Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với N.D.T. về 4 hành vi vi phạm, gồm: Chạy quá tốc độ quy định; Điều khiển phương tiện không gắn biển số; Không có giấy phép lái xe; Không có giấy chứng nhận đăng ký xe.
Đơn vị này đang tiến hành xác minh chủ sở hữu phương tiện để xử lý theo quy định.

Mạnh Thắng
#giao thông #Đồng Nai #xử lý vi phạm #xe buýt #tốc độ #cảnh sát

Xem thêm

Cùng chuyên mục