Camera AI phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết, từ khi triển khai đến nay, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện tổng cộng 5.898 trường hợp vi phạm giao thông.
Toàn bộ các trường hợp vi phạm đều đã được PC08 chuyển thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu phối hợp xử lý
Các lỗi vi phạm được camera AI ghi nhận chủ yếu tập trung vào người đi xe máy, bao gồm: Vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định...
Đáng chú ý, hệ thống camera AI có khả năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm cùng lúc trên cùng một phương tiện.
Ngay sau khi phát hiện có hành vi vi phạm, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống và CSGT tiếp nhận, phân tích. Trong vòng 10 ngày, thông báo "phạt nguội" sẽ được chuyển phát đến người dân. Thời gian nhận giấy "phạt nguội" tùy thuộc vào hệ thống chuyển phát thư.
Theo PC08, sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông.
Đánh giá tại những khu vực có camera giám sát, nhiều hành vi vi phạm trước đây diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe… đã giảm rõ rệt.
|Tuyến Đường Chính
|Số Lượng Điểm
|Các Giao Lộ/Điểm Cụ Thể Lắp Camera AI
|Điện Biên Phủ
|9 điểm
|Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng; Điện Biên Phủ - Nguyễn Thông; Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan; Điện Biên Phủ - Trương Định; Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo; Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn; Điện Biên Phủ - Pasteur; Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch; Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng.
|Nguyễn Thị Minh Khai
|5 điểm
|Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur; Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi; Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng; Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
|Võ Thị Sáu
|5 điểm
|Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng; Võ Thị Sáu – Pasteur; Võ Thị Sáu - Trương Định; Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan; Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông.
|Đặng Thúc Vịnh
|4 điểm
|Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký; Đặng Thúc Vịnh - Trịnh Thị Miếng; Đặng Thúc Vịnh - Nguyễn Thị Ngân; Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương.
|Xô Viết Nghệ Tĩnh
|3 điểm
|Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Văn Lạc; Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân.
|Nguyễn Thị Định
|3 camera
|Nguyễn Thị Định - Đường A.
|Các Điểm Khác
|2 điểm
|Ngã tư Bình Thái; Nguyễn Hữu Cảnh - đường vào Tòa The Manor.