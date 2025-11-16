Tìm thấy thi thể bé gái trôi trên sông Đồng Nai sau khi nhảy cầu Hóa An

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Bé gái nhảy từ cầu Hóa An (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ) vào ngày 14/11 nay được tìm thấy tại đoạn sông thuộc phường Long Phước, TPHCM.

Ngày 16/11, Công an phường Long Phước (TPHCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ bé gái 14 tuổi được phát hiện tử vong trên sông Đồng Nai.

Trước đó, chiều 14/11, người dân thấy bé L. (14 tuổi) nhảy từ cầu Hóa An (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ) xuống sông liền trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ đã điều ca nô cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến sáng nay, thi thể bé L. được người dân phát hiện trôi vào đoạn sông thuộc phường Long Phước (TPHCM). Lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

