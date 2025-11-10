Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông, mất tích trong ngày cưới

Chú rể ở Ninh Bình bỏ lại xe máy trên cầu, nghi gieo mình xuống sông tự tử ngay trong ngày diễn ra đám cưới của chính mình.

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Nam Trực (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã nhận được thông tin về một người trú trên địa bàn nghi nhảy cầu tại phường Nam Định (cùng tỉnh) đúng vào ngày diễn ra lễ cưới của mình.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của một người đàn ông để trên cầu Đò Quan (phường Nam Định) và lập tức báo cơ quan chức năng.

img-0942.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: T.T

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H., sinh năm 2002.

Theo người nhà, anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Ngày 9–10/11 diễn ra đám cưới của anh, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu.

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn, và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường.

Khi nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc nghi anh H. bỏ xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông, ai nấy đều bàng hoàng, đau xót.

Ngay sau khi biết tin, gia đình lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

img-0943.jpg
Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người nhảy cầu, nghi là anh H. Ảnh: T.T

Người nhà cho biết thêm, bố mẹ anh H. hiện rất suy sụp, liên tục khóc ngất, chỉ cầu mong phép màu xảy ra.

Đến 16h45 cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

