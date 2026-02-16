‘Xuân yêu thương’ cho những mảnh đời lầm lỡ

TPO - Cận Tết, các học viên cai nghiện ở Nghệ An cùng thi gói bánh chưng, tham gia trò chơi dân gian và nhiều hoạt động đón xuân ấm áp. Không chỉ là không khí vui Tết, đó còn là hành trình gieo mầm niềm tin, giúp những mảnh đời lầm lỡ thêm vững tâm rèn luyện, quyết tâm từ bỏ ma túy, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, với các học viên cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 thuộc Công an tỉnh Nghệ An, mong muốn được sum vầy, đoàn tụ bên người thân để đón năm mới bình an, hạnh phúc lại tha thiết hơn bao giờ hết.

Để giúp học viên vơi bớt nỗi nhớ nhà, an tâm tư tưởng, nỗ lực học tập, rèn luyện và sớm trở về với gia đình, cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho học viên với chủ đề “Xuân yêu thương – Tết nhà”.

Trao quà cho các học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học viên không có thân nhân thăm nuôi.

Những ngày chuẩn bị đón Tết, cán bộ và học viên cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, trang trí khuôn viên với cờ hoa rực rỡ. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như thi đấu bóng chuyền, kéo co, các trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Bên cạnh đó, Hội thi gói bánh chưng cũng thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo học viên. Những bàn tay từng vấp ngã nay khéo léo gấp lá dong, buộc lạt, gói ghém từng chiếc bánh. Mỗi đội đều cẩn thận, tỉ mỉ, không chỉ để thi mà còn để gửi gắm tình cảm vào món ăn truyền thống ngày Tết.

“Hôm nay được cùng anh em rửa lá, gói bánh, canh bếp, em thấy mình như đang học lại những điều rất bình thường mà đã lâu rồi đánh mất. Cái bánh có thể chưa vuông, chưa đẹp, nhưng với em nó giống như một lời nhắc: nếu mình kiên trì thì cuộc đời rồi cũng sẽ ‘vuông vắn’ lại”, học viên N.V.H chia sẻ.

Hoạt động thi gói bánh chưng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh các hoạt động vui xuân, với quan điểm chăm lo đời sống tinh thần phải gắn liền với thực hiện các chính sách nhân văn, cơ sở đã rà soát, lập danh sách học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học viên không có thân nhân thăm nuôi để tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái của đội ngũ cán bộ quản lý đối với học viên.

Song song với đó, các đợt thăm gặp thân nhân được tổ chức chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn. Nhiều cuộc gặp gỡ diễn ra trong những cái ôm lặng lẽ, ánh mắt rưng rưng. Những lời động viên từ gia đình trở thành nguồn sức mạnh giúp học viên thêm quyết tâm vượt qua thử thách, kiên trì trên con đường phục hồi.

Các học viên tham gia các trò chơi dân gian.

Trung tá Trần Hồng Quân, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, cho biết, toàn bộ chương trình được xây dựng với tiêu chí thiết thực, lành mạnh, tiết kiệm và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết. Nhưng hơn hết, mục tiêu lớn nhất là tạo cho học viên một cái Tết ấm áp, nhân văn, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm của xã hội và tiếp thêm động lực trên hành trình phục hồi.

Ấm áp bữa cơm tất niên ở cơ sở cai nghiện.

“Dịp Tết, tâm lý học viên thường dao động, rất phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đặt công tác tư tưởng và bảo đảm an ninh, trật tự lên hàng đầu. Một mặt, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để học viên hòa mình vào tập thể; mặt khác, huy động tối đa lực lượng cán bộ trực chiến, tăng cường tuần tra, giám sát để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ sở”, Trung tá Quân chia sẻ.

Thượng tá Cao Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1.

Những hoạt động thiết thực không chỉ động viên học viên từng bước phục hồi, củng cố niềm tin, ý chí vượt lên chính mình mà còn tiếp thêm động lực để họ quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy, sớm tái hòa nhập cộng đồng, đoàn tụ cùng gia đình.