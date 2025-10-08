Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Toàn bộ 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang đã trở về

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ sau 3 ngày, toàn bộ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh, An Giang) đã được vận động và truy tìm trở lại.

Ngày 8/10, công an tỉnh An Giang cho biết đã vận động và truy tìm trở về toàn bộ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, xã Mỹ Thuận.

Trưa 5/10, một số học viên tại cơ sở không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn, xô xát và gây rối. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, nhóm học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài.

z7094107263928-1355cdef3c84cc4533863487f7b29724-1362.jpg
314 học viên đã được vận động và truy tìm trở lại. Ảnh. T. Dũng.

Ngay sau vụ việc, công an tỉnh An Giang chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm và vận động học viên trở lại cơ sở.

Đến 9h30 sáng 8/10, toàn bộ 314 học viên đã được vận động và truy tìm trở lại. Qua lấy lời khai, cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ 14 đối tượng trong đó 9 người bị điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, và 5 người về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đồng thời tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Nhật Huy
#An Giang #trốn trai cai nghiện #chống người thi hành công vụ #gây rối trật tự

Cùng chuyên mục