Pháp luật

Truy bắt nhóm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang

Nhật Huy
TPO - Hàng loạt hình ảnh, video ghi lại cảnh nhóm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (An Giang) được chia sẻ trên mạng xã hội chiều 5/10. Ngay trong đêm, Công an tỉnh đã vào cuộc truy tìm, siết chặt an ninh trên toàn địa bàn.

Sáng 6/10, Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhóm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Lực lượng chức năng truy bắt các học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/10, nhiều đoạn video và hình ảnh ghi lại cảnh các nhóm học viên di chuyển qua cánh đồng, đường làng đã được người dân quay lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh An Giang đã phát công văn khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, công an các xã, phường, đặc khu liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và truy bắt các học viên bỏ trốn.

Trường hợp phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phải kiểm tra, xác minh nhân thân, lai lịch để có biện pháp xử lý theo quy định.

Công an tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự; siết chặt công tác bảo vệ, an toàn tại các cơ sở giam giữ và cơ sở cai nghiện ma túy.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn hoặc thông tin liên quan đến vụ việc, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

Trước đó, chiều tối 5/10, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 bỏ trốn được lực lượng chức năng và người dân vận động, hỗ trợ đưa trở lại cơ sở.

Nhật Huy
