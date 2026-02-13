Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm về công tác bán vé tại di tích quốc gia ở Lào Cai

Bảo An
TPO - Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai vừa có văn bản đề nghị UBND xã Bắc Hà, đơn vị được giao quản lý, vận hành Di tích cấp Quốc gia Dinh Hoàng A Tưởng tra soát, kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo kết quả xử lý về những bất cập, sai sót (nếu có) trong việc bán vé tham quan dinh thự này như Báo Tiền Phong phản ánh.

Cụ thể, công văn do Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lào Cai Dương Tuấn Nghĩa ký ban hành ngày 12/2/2026 nêu nội dung phản ánh của Báo Tiền Phong về công tác bán vé tại di tích cấp Quốc gia Dinh thự Hoàng A Tưởng.

Trong công văn, lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lào Cai đề nghị xã Bắc Hà, khẩn trương rà soát, chấn chỉnh các nội dung liên quan đến công tác bán vé và thu tiền vé.

Cụ thể, xã Bắc Hà được đề nghị rà soát toàn bộ quy trình thu vé tham quan, bảo đảm việc phát hành, quản lý và sử dụng vé đúng quy định; không sử dụng vé in sẵn sai thời điểm, vé không hợp lệ hoặc không bảo đảm yếu tố quản lý, kiểm soát.

625884687-884044287874002-9178791741013188124-n.jpg
Văn bản của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Xã Bắc Hà cũng được đề nghị chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, đơn vị liên quan đăng ký, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phục vụ hoạt động thu phí tham quan tại di tích. Từ đó, chấn chỉnh phương thức thu và quản lý tiền vé, bảo đảm mọi khoản thu được thực hiện qua tài khoản của đơn vị được giao quản lý theo đúng quy định tài chính; không để xảy ra tình trạng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Xã Bắc Hà cũng cần thực hiện niêm yết công khai giá vé, hình thức thanh toán, chế độ miễn giảm giá vé, tăng cường kiểm tra nội bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát ngân sách và ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích quốc gia.

628093216-1537654764133415-190645477231357268-n.jpg
Bài phản ánh trên Tiền Phong về vấn đề này

Ngoài ra, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lào Cai cũng yêu cầu xã Bắc Hà tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn quản lý. Sở cũng đề nghị xã Bắc Hà tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có sai sót); đồng thời có giải pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn.

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lào Cai yêu cầu UBND xã Bắc Hà gửi báo cáo kết quả rà soát và biện pháp xử lý về Sở trước ngày 25/2/2026.

Bảo An
#Lào Cai #di tích quốc gia #bán vé #Bắc Hà #quản lý tài chính #minh bạch #kiểm điểm #dinh thự Hoàng A Tưởng

