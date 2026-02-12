Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Trao 160 suất quà Tết cho người dân xã vùng lũ Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng trăm hộ nghèo tại xã vùng lũ ở Đắk Lắk được trao tiền mặt cùng 250 phần gia vị đạt chuẩn xuất khẩu.

Ngày 12/2, Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk phối hợp Đảng ủy, UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình trao quà Tết cho 160 hộ nghèo (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cùng 250 suất quà gia vị đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gửi tặng bà con địa phương. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ 100 triệu đồng tu sửa điểm trường Tiểu học Long Hòa, xã Đồng Xuân.

tienphong-2.jpg
Nhà báo Hoàng Thiên Nga (nguyên trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Chủ tịch Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk), trao quà cho bà con vùng lũ.

Chương trình do Harris Global Foundation, Vinaharris và Công ty Harris Spice Việt Nam tài trợ. Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Ngọc Tuyết - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Thanh Bích - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo địa phương.

Tại buổi trao quà, nhiều hộ dân xúc động khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia trong những ngày giáp Tết. Đồng Xuân là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bão lũ cuối năm 2025. Dù đã nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước và cộng đồng, đời sống của hàng nghìn hộ dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.

tienphong-1.jpg
Bà con phấn khởi nhận quà Tết.
tienphong-3.jpg
Đại diện Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk trao 100 triệu đồng hỗ trợ tu sửa điểm trường Tiểu học Long Hòa.

Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk là quỹ từ thiện xã hội dân sự do UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập, thường xuyên kết nối nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, phụ nữ khó khăn, bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, cũng như cứu trợ đồng bào vùng thiên tai.

Riêng chương trình “Quà yêu thương cùng vui Tết Bính Ngọ 2026”, Quỹ đã trao hơn 800 suất quà cho người nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật tại các mái ấm, trường chuyên biệt và nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh. Tổng giá trị chương trình hơn 800 triệu đồng do các tổ chức, nhà hảo tâm chung góp.

Huỳnh Thủy
#Quà Tết #Đồng Xuân #trường học #vùng lũ #hộ nghèo #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục