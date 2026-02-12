Trao 160 suất quà Tết cho người dân xã vùng lũ Đắk Lắk

TPO - Hàng trăm hộ nghèo tại xã vùng lũ ở Đắk Lắk được trao tiền mặt cùng 250 phần gia vị đạt chuẩn xuất khẩu.

Ngày 12/2, Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk phối hợp Đảng ủy, UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình trao quà Tết cho 160 hộ nghèo (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cùng 250 suất quà gia vị đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gửi tặng bà con địa phương. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ 100 triệu đồng tu sửa điểm trường Tiểu học Long Hòa, xã Đồng Xuân.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga (nguyên trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Chủ tịch Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk), trao quà cho bà con vùng lũ.

Chương trình do Harris Global Foundation, Vinaharris và Công ty Harris Spice Việt Nam tài trợ. Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Ngọc Tuyết - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Thanh Bích - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo địa phương.

Tại buổi trao quà, nhiều hộ dân xúc động khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia trong những ngày giáp Tết. Đồng Xuân là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bão lũ cuối năm 2025. Dù đã nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước và cộng đồng, đời sống của hàng nghìn hộ dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.

Bà con phấn khởi nhận quà Tết.

Đại diện Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk trao 100 triệu đồng hỗ trợ tu sửa điểm trường Tiểu học Long Hòa.

Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk là quỹ từ thiện xã hội dân sự do UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập, thường xuyên kết nối nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, phụ nữ khó khăn, bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, cũng như cứu trợ đồng bào vùng thiên tai.

Riêng chương trình “Quà yêu thương cùng vui Tết Bính Ngọ 2026”, Quỹ đã trao hơn 800 suất quà cho người nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật tại các mái ấm, trường chuyên biệt và nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh. Tổng giá trị chương trình hơn 800 triệu đồng do các tổ chức, nhà hảo tâm chung góp.