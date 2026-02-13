Lao động Hà Tĩnh tất bật mưu sinh những ngày giáp Tết

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, tại Hà Tĩnh, nhiều lao động tất bật mưu sinh, nỗ lực kiếm thêm thu nhập để trang trải chi tiêu và đón một cái Tết đủ đầy hơn.