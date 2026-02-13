Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lao động Hà Tĩnh tất bật mưu sinh những ngày giáp Tết

Hoài Nam

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, tại Hà Tĩnh, nhiều lao động tất bật mưu sinh, nỗ lực kiếm thêm thu nhập để trang trải chi tiêu và đón một cái Tết đủ đầy hơn.

tp-jssjks.jpg
Ghi nhận tại Hà Tĩnh, những ngày cuối năm, khi phố phường rộn ràng trong không khí Tết, nhiều người lao động tự do vẫn miệt mài mưu sinh, tất bật hơn thường ngày để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
tp-jshsjsk.jpg
Những lao động tự do miệt mài “chạy Tết”, tranh thủ từng cơ hội việc làm để có thêm thu nhập lo cho gia đình.
sjsjssj.jpg
Anh Nguyễn Văn Thành (45 tuổi, trú xã Thạch Đỉnh) cho biết, đây là năm thứ 5 anh làm nghề chở đào, quất thuê trong dịp Tết. “Trời thì lạnh nhưng với cánh lao động tự do như chúng tôi có người thuê mừng lắm. Từ khoảng 17 tháng 12 âm lịch, khi công việc đồng áng đã xong, tôi chạy hàng chục km mỗi ngày để lên đây nhận chở cây cảnh thuê”, anh Thành nói.
tp-shsjsksk.jpg
tp-jsksks.jpg
Theo anh Thành, mỗi chuyến chở đào, quất trong nội thành thường có giá từ 150.000 đến 250.000 đồng, tùy vào khối lượng, số lượng cây và quãng đường vận chuyển. Vào những ngày cao điểm làm liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Nhờ vậy, thu nhập trong những ngày này cũng tăng lên đáng kể, dao động từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày.
tp-shjksks.jpg
Nhiều lao động tự do khác cũng coi những ngày cuối năm là “thời điểm vàng” để tăng thu nhập.
tp-sjskssks.jpg
Với lao động tự do, thu nhập những ngày giáp Tết là hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn sau cả năm chắt chiu. Có thu nhập đồng nghĩa với việc có Tết.
tp-sjsnsk.jpg
Ông Nguyễn Minh Tuấn (54 tuổi, xã Thạch Khê) cho biết đã gắn bó với nghề chở đào, quất mỗi dịp Tết khoảng 6 năm nay. Những ngày cận Tết, ông thường thức dậy từ 5 giờ sáng, chạy lên chợ hoa để nhận chở thuê cho khách. Công việc tuy vất vả, phải di chuyển liên tục, nhưng bù lại mang về nguồn thu nhập khá ổn định, trung bình từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi ngày.
tpsmnsks.jpg
Những lao động tự do nơi phố thị lặng lẽ mưu sinh trong những ngày cuối năm, mong kiếm thêm thu nhập để mang về một cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình nơi quê nhà.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #lao động #mưu sinh ngày Tết #lao động mưu sinh ngày Tết #Lao động Hà Tĩnh tất bật mưu sinh những ngày giáp Tết

