Lao động Hà Tĩnh tất bật mưu sinh những ngày giáp Tết

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, tại Hà Tĩnh, nhiều lao động tất bật mưu sinh, nỗ lực kiếm thêm thu nhập để trang trải chi tiêu và đón một cái Tết đủ đầy hơn.
Theo anh Thành, mỗi chuyến chở đào, quất trong nội thành thường có giá từ 150.000 đến 250.000 đồng, tùy vào khối lượng, số lượng cây và quãng đường vận chuyển. Vào những ngày cao điểm làm liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Nhờ vậy, thu nhập trong những ngày này cũng tăng lên đáng kể, dao động từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày.