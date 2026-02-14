Sắp đón Tết thứ 5 sau khi thắng kiện, 6 giáo viên vẫn mòn mỏi chờ thi hành án

TPO - Chuẩn bị đón Tết thứ 5 kể từ khi thắng kiện vì bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, 6 giáo viên tại tỉnh Đắk Lắk vẫn mòn mỏi chờ thi hành án.

Đón Tết thứ 5 kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, ông Nguyễn Ánh Dương – 1 trong 6 giáo viên tại huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) từng bị chấm dứt hợp đồng trái quy định, vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào theo phán quyết của tòa án.

Sau nhiều năm theo đuổi kiện tụng để đòi lại quyền lợi chính đáng, điều ông và các đồng nghiệp nhận được đến lúc này vẫn chỉ là sự chờ đợi.

“Thắng kiện mà vẫn chưa được thi hành án thì chúng tôi cũng không biết phải chờ đến bao giờ nữa”, ông Dương chia sẻ.

Các thầy cô giáo thắng kiện nhưng mòn mỏi chờ được thi hành án.

Những ngày cận Tết, khi nhiều gia đình tất bật sắm sửa, sum vầy sau một năm làm việc, thì với ông Dương, nỗi lo cơm áo vẫn thường trực. Rời bục giảng sau khi bị chấm dứt hợp đồng lao động, ông phải xoay xở làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình nhiều năm qua luôn trong tình trạng chật vật.

Không chỉ riêng ông Dương, các giáo viên còn lại trong nhóm cũng phải tự tìm hướng đi mới sau khi rời bục giảng. Người làm thợ, người buôn bán nhỏ, người nhận việc thời vụ… để có thu nhập trang trải cuộc sống. Nghề giáo – công việc từng gắn bó suốt nhiều năm giờ chỉ còn là ký ức.

Các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động phải chật vật mưu sinh.

Như Tiền Phong đưa tin, trong các năm 2021–2022, sau khi bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, 6 giáo viên đã khởi kiện ra tòa thành hai vụ án tranh chấp lao động.

TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý, xét xử với nguyên đơn là 6 giáo viên; bị đơn gồm Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THCS Ea Kly và UBND huyện Krông Pắc (cũ). HĐXX tuyên buộc các bị đơn liên đới bồi thường cho 6 giáo viên hơn 1,4 tỷ đồng cùng tiền lãi suất.

Sau khi thua kiện, năm 2023, UBND huyện Krông Pắc (cũ) từng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk bổ sung hơn 2,1 tỷ đồng để bồi thường theo bản án. Tuy nhiên, thời điểm đó, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk yêu cầu huyện tự cân đối ngân sách, khiến việc chi trả tiếp tục bị kéo dài. Đến nay, khi cấp huyện đã chấm dứt hoạt động, bản án của các giáo viên vẫn chưa được thi hành.

Liên quan đến nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên. Tuy nhiên, đến nay, sở vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Sở GD&ĐT lý giải, sở dĩ sự việc kéo dài là do cơ quan cấp huyện – đơn vị có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm bồi thường, đã kết thúc hoạt động, dẫn đến phát sinh vướng mắc về thẩm quyền xử lý cũng như việc bố trí nguồn kinh phí chi trả.

Thời gian trôi qua, bản án vẫn chưa được thi hành, còn những giáo viên từng đứng lớp năm nào vẫn mòn mỏi chờ đợi.

“Chúng tôi không mong gì hơn ngoài việc bản án đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện. Chỉ khi đó, công lý mới thật sự trọn vẹn và chúng tôi mới có thể yên tâm khép lại hành trình đòi quyền lợi kéo dài suốt nhiều năm qua”, ông Dương bày tỏ.