Nhóm tuổi teen mang dao truy đuổi, cướp tài sản người dân trên đường về quê ăn Tết

TPO - Trên đường về quê ăn Tết, khi đi ngang qua địa phận xã Phú Giáo, TPHCM, anh T. bị một nhóm thanh niên truy đuổi hơn 2 km rồi chặn đường đánh và cướp tài sản. Cơ quan công an đã truy vết và bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Clip các đối tượng hành hung cướp tài sản người dân.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Khánh (SN 2010, ngụ phường Thới An), Nguyễn Tấn Phong (SN 2010), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2009, cùng ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Đức Minh (SN 2008, ngụ Thanh Hóa), Dương Văn Quý (SN 2008), Huỳnh Văn Lộc (SN 2010, cùng ngụ Đồng Nai), Trương Kha Ly (SN 2008), Võ Vũ Luân (SN 2010, cùng ngụ phường Bình Cơ).

Trước đó vào khoảng 2h30 ngày 14/2, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo anh Đ.Đ.T. (SN 2004, quê Đồng Nai) bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, cướp tài sản tại khu vực Tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu và phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự truy xét nóng các nghi phạm.

Các đối tượng hành hung người đi đường trước cửa nhà dân. Ảnh cắt từ clip.

Theo điều tra ban đầu, tối 13/2, nhóm 8 đối tượng trên tụ tập tại khu vực phường Bình Cơ, mang theo hung khí tự chế, bàn bạc tìm trên các tuyến đường vắng để chặn người đi đường cướp tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 14/2, phát hiện anh T. điều khiển xe máy một mình trên tuyến đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, nhóm đối tượng đã truy đuổi gần 2 km. Khi nạn nhân dừng xe, cả nhóm dùng dao tự chế và nón bảo hiểm tấn công, gây nhiều vết thương ở vùng đầu và tay, trong đó có vết thương sâu, đứt gân; sau đó chiếm đoạt túi đeo và điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã truy xét, đưa toàn bộ các đối tượng về làm việc; thu giữ 3 xe mô tô, 2 dao tự chế cùng nhiều vật chứng liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển một mình vào ban đêm trên các tuyến đường vắng; nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Khi phát hiện nhóm đối tượng tụ tập có biểu hiện nghi vấn, mang theo hung khí hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý.

Đồng thời, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, ngăn chặn tình trạng tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí, vi phạm pháp luật; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.