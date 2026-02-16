Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Đà Nẵng xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết, Công an Đà Nẵng đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (27 và 28 tháng Chạp), Phòng CSGT, Công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào vi phạm nồng độ cồn.

Các tổ công tác được bố trí tại nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại khu vực trung tâm, nơi người dân tập trung vui Xuân, đón Tết.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 201 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đúng 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức sáng 17/2), toàn lực lượng CSGT sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn thành phố.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, khi sử dụng rượu, bia thì không lái xe; hãy lựa chọn phương tiện di chuyển an toàn để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

Nguyễn Thành
#Công an Đà Nẵng #vi phạm nồng độ cồn #an toàn giao thông #kiểm tra giao thông #Tết Nguyên đán #xử lý vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục