Công an Đà Nẵng xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết

TPO - Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết, Công an Đà Nẵng đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (27 và 28 tháng Chạp), Phòng CSGT, Công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào vi phạm nồng độ cồn.

Các tổ công tác được bố trí tại nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại khu vực trung tâm, nơi người dân tập trung vui Xuân, đón Tết.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 201 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đúng 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức sáng 17/2), toàn lực lượng CSGT sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn thành phố.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, khi sử dụng rượu, bia thì không lái xe; hãy lựa chọn phương tiện di chuyển an toàn để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.