Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết lực lượng trực chiến

Dương Triều
SVO - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã tới thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) và Tiểu đoàn 79, Lữ đoàn 205 (Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc) - những đơn vị trực chiến, bảo đảm an ninh và giữ vững 'huyết mạch' thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 16/2, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Trung đoàn 600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - K01, Bộ Công an) và Tiểu đoàn 79, Lữ đoàn 205 (Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc).

Cùng đi có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cùng đại diện các đơn vị.

z7538661269745-d957f72eeee8098b178883224df1345c.jpg

Tại Trung đoàn 600, lãnh đạo đơn vị cho biết, dịp Tết là thời điểm có ý nghĩa chính trị quan trọng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch từ sớm, quán triệt nghiêm mệnh lệnh công tác, duy trì trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm quân số, phương tiện, trang bị và thông tin liên lạc thông suốt.

z7538661543559-34ccd390316ad1932cda34f6b81bfef7.jpg
z7538661338430-71abf16d19b8da6c5e417c382e1f1b5c.jpg
z7538661371768-759fcca906a54207113824041e3b369a.jpg

Đơn vị xác định yêu cầu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn mục tiêu trong mọi tình huống, không để xảy ra sai sót.

Phát biểu tại buổi gặp, anh Bùi Quang Huy chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Trung đoàn 600 nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ (16/2/1953 - 16/2/2026). Theo anh, Tết là dịp sum họp gia đình, song nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn làm nhiệm vụ trực chiến. "Đó là thiệt thòi riêng tư nhưng cũng là vinh dự lớn khi được giao bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu trọng yếu", anh nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh niềm vui cá nhân để người dân đón Tết bình yên; đồng thời mong muốn Đoàn cơ sở tổ chức thêm hoạt động văn hóa, tinh thần để động viên lực lượng trực Tết.

z7538661302569-0391f841e685f21e2a0902685b463a89.jpg
Anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn chúc mừng Năm mới các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 79.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, sự quan tâm của T.Ư Đoàn là nguồn động viên lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng ngày, đoàn công tác đến Tiểu đoàn 79, Lữ đoàn 205. Tại đây, anh Bùi Quang Huy gửi lời chúc Năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đơn vị và toàn quân.

z7538660822548-17b07b508e596dd19144e7fb1f0f0e2e.jpg
z7538661269696-93f897aa31eb59a888d609c0794c98cb.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, chiến sĩ.

Anh Bùi Quang Huy đánh giá lực lượng thông tin liên lạc giữ vai trò "huyết mạch" trong chỉ huy, điều hành; mỗi ca trực hoàn thành tốt nhiệm vụ là một "chiến công thầm lặng", góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại tá Nguyễn Huy Dũng - Chính ủy Lữ đoàn 205 khẳng định, đơn vị sẽ duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, bí mật, chính xác, an toàn tuyệt đối trong dịp Tết.

Dương Triều
