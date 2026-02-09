T.Ư Hội Sinh viên chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho cán bộ Hội cơ sở

SVO - Hướng đến cán bộ Hội Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao 50 suất quà, mỗi suất gồm vật phẩm và 2 triệu đồng tiền mặt, nhằm hỗ trợ sinh hoạt và động viên tinh thần cán bộ Hội trước thềm Năm mới.

Sáng 9/2, thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình thăm, chúc Tết cán bộ Hội Sinh viên cấp cơ sở nhân dịp Năm mới Bính Ngọ 2026.

Chương trình do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội Sinh viên TP. HCM tổ chức, nhằm động viên đội ngũ cán bộ Hội đang trực tiếp tham gia công tác Hội và phong trào sinh viên, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Tham dự chương trình có: Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Đức Nguyên – Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cùng đại diện Hội Sinh viên TP. HCM và cán bộ Hội Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, cán bộ Hội Sinh viên là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức, duy trì các hoạt động phong trào tại cơ sở, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa sinh viên với tổ chức Hội. Theo anh, bên cạnh yêu cầu về năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm, nhiều cán bộ Hội hiện nay vẫn đang đối mặt với những khó khăn về kinh tế, gia đình và điều kiện học tập.

Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thăm, chúc Tết cán bộ Hội Sinh viên.

“Chăm lo cho cán bộ Hội, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ là trách nhiệm mà còn là điều kiện để tổ chức Hội phát triển bền vững”, anh Nguyễn Minh Triết nói, đồng thời khẳng định T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ Hội yên tâm học tập, rèn luyện và cống hiến.

Trong khuôn khổ chương trình, Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao các phần quà Tết cho cán bộ Hội Sinh viên cấp cơ sở. Nhiều cán bộ Hội được nhận hỗ trợ là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn tích cực tham gia hoạt động phong trào.

Cán bộ Hội Sinh viên chia sẻ tại chương trình.

Trong số đó có Nguyễn Thành Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, Đội trưởng Đội Công tác Xã hội, sống cùng mẹ; Lâm Phát Đạt - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông UMC, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, thuộc diện gia đình khó khăn; Lê Thị Khánh Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, gặp khó khăn khi cha mẹ đã lớn tuổi.

Tại trường ĐH Sư phạm TP. HCM, Khưu Quang Huy - Liên Chi hội Trưởng Khoa Giáo dục Chính trị cho biết, Tết năm nay, Huy dự kiến ở lại TP. HCM để làm thêm, do gia đình đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế và sức khỏe. Nguyễn Thị Hà My - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm TP. HCM, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ năm 2025, khiến việc học tập và sinh hoạt gặp nhiều trở ngại.

Theo Ban tổ chức, các phần quà Tết được trao nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ cán bộ Hội Sinh viên ổn định cuộc sống, tiếp tục gắn bó với công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm mới.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao 50 suất quà Tết cho cán bộ Hội Sinh viên cấp cơ sở trên địa bàn TP. HCM.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao 50 suất quà Tết cho cán bộ Hội Sinh viên cấp cơ sở trên địa bàn TP. HCM. Mỗi suất quà gồm các vật phẩm thiết yếu và 2 triệu đồng tiền mặt, nhằm hỗ trợ các cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, góp phần giúp các anh chị ổn định sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán.