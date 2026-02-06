Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Hội Sinh viên Việt Nam hướng tới quản trị theo KPI, đo lường tác động hoạt động

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Quản trị theo KPI, đo lường tác động đến từng chương trình, dự án tình nguyện là định hướng được Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của sinh viên trong giai đoạn mới.

Ngày 6/2, tại Hà Nội, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hội nghị do anh Lâm Tùng – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và anh Nguyễn Đức Nguyên – Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì.

z7506866165845-0bb736f04a759dd4b4dded44826d4c79.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức chính trị – xã hội, trong đó có Hội Sinh viên Việt Nam. Theo anh, các chương trình, hoạt động của Hội cần được điều hành theo hướng khoa học, hiện đại, có khả năng đo lường và đánh giá hiệu quả.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc triển khai phương châm “3 Dễ – 3 Rõ – 3 Đo”, gồm: Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động. Cách làm này tương đương với quản trị theo KPI, giúp nâng cao hiệu quả tổ chức và triển khai hoạt động, trong đó sinh viên cần đóng vai trò chủ động trong thiết kế và thực hiện chương trình.

z7506875005288-77b5cbb1c040257656ab4eabe8dde819.jpg
Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Liên quan đến hoạt động tình nguyện, anh Triết đề nghị điều phối hợp lý giữa Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, tránh dàn trải, manh mún. 'Mùa Hè Xanh' cần được xác định là nội dung trọng tâm của chiến dịch, hạn chế việc ban hành quá nhiều kế hoạch nhỏ, gây khó khăn cho cơ sở.

Năm 2026, hoạt động tình nguyện của sinh viên sẽ tập trung tại 248 xã, phường, đặc khu biên giới, đồng thời mở rộng các mô hình tình nguyện tại chỗ. Anh Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp bộ Hội cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm theo hướng, mỗi Hội Sinh viên trường đại học triển khai ít nhất một dự án phục vụ cộng đồng, mang lại kết quả cụ thể cho địa phương.

“Thông qua các hoạt động tình nguyện, tổ chức Hội cần vừa giải quyết được việc cho địa phương, vừa tạo môi trường để sinh viên rèn luyện kỹ năng, trưởng thành và phát hiện những nhân tố có năng lực tổ chức”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đề xuất chuyên nghiệp hóa các dự án tình nguyện. Đại diện Hội Sinh viên TP. Hà Nội kiến nghị, mỗi trường đại học nên xây dựng các dự án tình nguyện chuyên sâu, gắn với thế mạnh chuyên môn như chuyển giao công nghệ, nước sạch, xây dựng hạ tầng, thay vì triển khai dàn trải.

Một số ý kiến khác đề xuất tăng cường trang bị kỹ năng an toàn thông tin, nhận diện lừa đảo trực tuyến cho người dân tại khu vực biên giới, hải đảo; thành lập các tổ kỹ thuật số thanh niên hỗ trợ quảng bá du lịch, nông sản trên nền tảng số.

z7506874442209-0fdd10584eef584f05a16d779a115a78.jpg
Anh Lâm Tùng trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cho rằng, cần sớm thông tin kế hoạch các chiến dịch tình nguyện để du học sinh chủ động tham gia khi về nước, đồng thời phát huy nguồn lực này trong các hoạt động tư vấn học tập, hướng nghiệp, tiếp sức mùa thi theo hình thức trực tuyến.

z7506872641943-637d679bc1b54a4fb7da870cd697713b.jpg
z7506873488708-7e1a3aa094161bfd7bd6ef88900a3bff.jpg
z7506866165844-0d2f33fd48fbdd9ee7c20bf169939f7e.jpg
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong học kỳ I năm học 2025 – 2026, phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn, với hơn 604.000 sinh viên đăng ký phấn đấu. T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tuyên dương 521 sinh viên đạt Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư và 60 tập thể xuất sắc.

z7506870307245-c70ba7488ff43c08ab186e5f1b27ea14.jpg
Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các cấp bộ Hội đã hỗ trợ gần 1.700 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, huy động gần 10 tỷ đồng để phát triển các sản phẩm có tính ứng dụng. Công tác phát triển Đảng trong sinh viên được đẩy mạnh, với hơn 5.100 sinh viên được kết nạp Đảng trong thời gian qua.

Dương Triều
