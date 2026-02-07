Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương siết chặt tiêu chí hiệu quả phong trào

SVO - Chuyển mạnh từ hoạt động bề nổi sang chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất và khả năng đo lường làm thước đo cốt lõi là định hướng được Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư xác lập cho chương trình công tác thời gian tới.

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị do anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ các đoàn thể T.Ư chủ trì.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, dù mới được thành lập, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham mưu, phục vụ hoạt động của MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư phát biểu tại Hội nghị.

Hiện tổ chức Đoàn MTTQ, các đoàn thể T.Ư có gần 12.000 đoàn viên, sinh hoạt tại 13 tổ chức Đoàn trực thuộc. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, gắn với chuyển đổi số và khai thác không gian mạng.

Trong năm 2025, phong trào Thanh niên tình nguyện được triển khai gắn với các nhiệm vụ an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo các đối tượng yếu thế. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai, huy động nguồn lực xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề tại cơ sở.

Trao Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được đẩy mạnh theo hướng chiều sâu. Đoàn viên, thanh niên tích cực đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc, tham gia nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Một số mô hình sáng tạo gắn với nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng văn hóa công sở đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Nhất Linh cho rằng, công tác Đoàn năm 2026 cần chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động mang tính bề nổi sang các phong trào có chiều sâu, hiệu quả thực chất. Theo anh, mọi hoạt động phải đáp ứng hai tiêu chí cốt lõi là hiệu quả và khả năng đo lường được.

Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc năm 2025.

“Tuyệt đối tránh các hoạt động hình thức, tốn kém nguồn lực nhưng không để lại giá trị lâu dài. Phong trào Đoàn cần hướng tới những kết quả cụ thể, có thể đánh giá, kiểm đếm”, anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn triển khai hoạt động theo phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”, đồng thời bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.